Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

"Bir ülkede herhangi bir partinin yönetim mekanizmaları parayla satın alınıyorsa, o ülkede demokrasi yürümüyor demektir, böyle bir şey olmaz. Sonuçta halkın iradesi partilerle birlikte devletin yönetimine sunuluyor. Bu verilere baktığımız zaman, bizzat hüküm mahkemenin kararının etraflı bir şekilde okudum, orada yazan gerekçelere göre düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır. Özel’in oturduğu o sandalye, herhangi bir yerden parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur. Tek farkı bu sandalyenin fiyatının çok pahalı olması. Bizzat bu kanıtlar CHP’nin kendi içerisinden mahkemeye sunuldu ve kurultaydaki gerçekler gün yüzüne çıkmış oldu.