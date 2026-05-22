  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

CHP yönetiminin mahkemeden çıkan kararla Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten sürpriz mutlak butlan açıklamaları geldi.

2
#1
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

CHP yönetiminin mahkemeden çıkan kararla Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mutlak butlan kararıyla CHP'nin özgürleştiğini söyledi. Perinçek, "Düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır" dedi.

#2
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

#3
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

Süreç bu şekilde devam ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#4
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

Ulusal Kanal'a röportaj veren Doğu Perinçek, "Parti yönetimlerinin satın alındığı ülkede demokrasi olmaz. Mutlak butlan kararı CHP'yi özgürleştirdi." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

Perinçek, "Düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır. Özel’in oturduğu o sandalye, herhangi bir yerden parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur." diye konuştu. Doğu Perinçek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

"Bir ülkede herhangi bir partinin yönetim mekanizmaları parayla satın alınıyorsa, o ülkede demokrasi yürümüyor demektir, böyle bir şey olmaz. Sonuçta halkın iradesi partilerle birlikte devletin yönetimine sunuluyor. Bu verilere baktığımız zaman, bizzat hüküm mahkemenin kararının etraflı bir şekilde okudum, orada yazan gerekçelere göre düne kadar Özgür Özel’in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır. Özel’in oturduğu o sandalye, herhangi bir yerden parayla alınan sandalyeden hiçbir farkı yoktur. Tek farkı bu sandalyenin fiyatının çok pahalı olması. Bizzat bu kanıtlar CHP’nin kendi içerisinden mahkemeye sunuldu ve kurultaydaki gerçekler gün yüzüne çıkmış oldu.

#7
Foto - Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır...

Üzülerek söylüyorum ki CHP yönetimi piyasaya düşmüş durumdadır. Bunu Türkiye demokrasisi adına söylemek durumundayız. Satın alınan oylar çok pahalı oylar. Paralar, fiyatlar olağanüstü seviyelerde. O açıdan Türkiye demokrasisi adına çok acı verici bir durum var. Tam anlamıyla CHP’nin iradesi fesada uğratılmıştır. CHP örgütü parayla satın alınan bir kurultay istemiyor. CHP bu ülkenin kurucu partisidir, devrime önderlik etmiş bir parti ama günümüzde parti menfaatler uğruna parayla satın alınmış ve mahkemelerde bu durumu onayladı. Mahkemenin hüküm gerekçesi çok itinalı, çok düzenli, hukuka dayanan, sağlam delilere dayanan bir şekilde karar verilmiş."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kemal doğu perincek bajalım kimler

17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Horasan kökenli kürt Kureyşan aşiretine, baba tarafından ise Zaza kökenli Cebegiller ailesine mensuptu<<<<Doğu Perinçek aslen Erzincan'ın Kemaliye (Eğin)kürt ilçesindendir. kökeni ise baba tarafından Erzincan'a, anne kürt tarafından ise Malatya'nın Darende ilçesine dayanmaktadır.ortak noktaları ????

Al birini, vur ötekine!

Kılıçdaroğlu'da Denizbaykala yapılan kumpas sonucu getirilmedimi fetö tarafından! Fetö'ye karşı mücâdele etmiyen herkim olursa, fetö ve küreselist işbirlikçidir vessalam.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

CHP'liler, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdi...
Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Ayete sarıldı

Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegelerin verdiği oylarla Genel Başkanlık koltuğuna ot..
Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi
Gündem

Mason başkanın yönettiği Bilgi Üniversitesi'nde ne oldu? İşte kapatılma sebebi

Türkiye’nin Mason yuvası üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi için yolun sonu göründü.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23