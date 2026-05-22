  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek
AA Giriş Tarihi:

Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesi olarak bugün çiftçilerin hesaplarına 6 milyar 468 milyon 162 bin lira aktarılacağını duyurdu.

#1
Foto - Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek

Üreten Türkiye'nin mimarı olan çiftçileri desteklemeye, tarımsal üretime güç katmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "6 milyar 468 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş hayvancılık desteği (buzağı) için 5 milyar 67 milyon 397 bin 808 lira, hayvan ve sürü sağlığı desteği için 927 milyon 279 bin 522 lira, iyi tarım uygulamaları desteği için 208 milyon 122 bin 675 lira, organik tarım desteği için 119 milyon 530 bin 603 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 118 milyon 489 bin 350 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 24 milyon 169 bin 142 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 172 bin 900 lira olmak üzere toplam 6 milyar 468 milyon 162 bin lira ödeme yapılacak.

#4
Foto - Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek

Kimlik numarasının son hanesi "4, 6, 8" ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" olan üreticiler için buzağı desteği ödemesi ile diğer desteklere ilişkin ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı
Gündem

Son dakika! CHP'ye mutlak butlan kararı: Özgür görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki şaibeli kurultayın iptali talebiyle açılan davada Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak ..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek
Gündem

CHP'ye mutlak butlan kararı! 70 milletvekili ve 10 belediye başkanı destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan, 70 milletvekili ile 10 belediye başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacağını ifade etti.
Mutlak butlan, defol oradan
Gündem

Mutlak butlan, defol oradan

Akit yazarı İdris Günaydın, kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında CHP’de yaşanan süreçleri ve kurultay tartışmalarını sert bir dille eleştird..
"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem

"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik s..
Suriye tarihinde bir ilk!
Dünya

Suriye tarihinde bir ilk!

Suriye, gelecek ay Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne konuk ülke olarak katılacak.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23