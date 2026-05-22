Barcelona'ya göz kırpıp durdu: Osimhen'i değil onu istiyorlar! Tam bir U dönüşü olsa gerek...
Galatasaray'ın gol makinası için sezon bitince transfer iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Barcelona'nın forvet listesinde Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyor. Ancak yaşanan bütün gelişmeler farklı bir golcüyü işaret ediyor: Julian Alvarez...
Matteo Moretto kaynaklı habere göre; Arjantinli forvet Julian Alvarez, "Eğer Atletico Madrid'den ayrılırsam bu yalnızca Barcelona için olur" ifadelerini kullandı. Barça'nın santrfor adayları arasında Galatasaray'dan Victor Osimhen'in de bulunduğu konuşuluyordu. Ancak ağırlık Alvarez'de gibi duruyor...
26 yaşındaki yıldızın Atletico Madrid'le 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Madrid onu 2024 yazında Manchester City'den transfer etmişti. 75 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Arsenal ve PSG'nin de ona karşı bir ilgisi var. Ancak oyuncunun gönlü Barcelona'dan yana...
Atletico Madrid Yönetimi ise onu yurt dışına göndermeye daha sıcak bakıyor. Çünkü oyuncunun Barcelona'ya gitmesi, direkt rakibe satış anlamına geliyor. Yine de transferlerde oyuncu kararlarının çok önemli bir rol oynadığı unutulmamalı... Alvarez, Barça ısrarını sürdürürse günün sonunda resmi imzalar atılabilir.
