Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...
Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...

Mutlak Butlan kararı sonrası parti başkanlığından düşürülen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bayramda ne yapacağını açıkladı.

Foto - Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özgür Özel, mutlak butlan kararını kabul etmediklerini yineledi. Genel merkezi terk etmeyeceklerini vurgulayan Özel, "Genel merkezimize baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca genel merkezimizde olacağız" dedi.

Foto - Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...

Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun genel merkezi ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kendilerine yönelik "mutlak butlan" kararını kesinlikle kabul etmediklerini yineleyen Özel, bu durum karşısında hukuki ve siyasi olarak geri adım atmayacaklarının mesajını verdi.

Foto - Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...

Genel merkez binasını terk etmeyeceklerini vurgulayan Özel, parti binasını "baba ocağı" olarak nitelendirerek buraya sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Bayram süresince de genel merkezde olacaklarını belirten Özel, kararlılıkla nöbete devam edeceklerini ifade etti.

Foto - Özgür Özel, Kurban Bayramı'nda ne yapacağını resmen açıkladı! Baba ocağı nitelendirmesi...

Özel şunları söyledi: "Kararlılığımız sürmektedir. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz Bayram boyunca hem genel merkezimizde olacağız, hem de daha önce planlandığı gibi siyasi partilerle bayramlaşmamızı genel merkezimizde hem de diğer siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz."

Deli İbo

Hangi sıfatla CHP Genel Merkezi'nde olacaksın?

Vatansever

Kendini hâlâ başkan sanıyor. Yazık. İnsan bu haline üzülüyor. Yarın iç savaş yaşayacaklar demek ki..
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Gündem

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin ‘mutlak butlan’ kararıyla görev aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi...
Kılıçdaroğlu geri döndü, Özel'den flaş karar
Gündem

Kılıçdaroğlu geri döndü, Özel'den flaş karar

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, ‘mutlak butlan’ kararıyla Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğ..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem

"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik s..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyet izni kaldırıldı
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyet izni kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Karar, yükseköğre..
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'ndan ilk icraat! 3 avukatı kovdu
Siyaset

CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'ndan ilk icraat! 3 avukatı kovdu

Mutlak butlan kararı sonrası CHP genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası harekete geçti. Kılıçdaroğlu, C..
