Yeniakit Publisher
CHP’de kritik toplantı! Tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan beddualar ettiği isim, partiden ihraç ediliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’de kritik toplantı! Tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan beddualar ettiği isim, partiden ihraç ediliyor

Milletin değerlerinden kopuk, adı sürekli skandallarla anılan "taciz merkezli" CHP’de sular durulmuyor. Bir yandan belediyelerdeki yolsuzluk çarkının deşifre olma korkusu, diğer yandan bir türlü bitmek bilmeyen taciz ve tecavüz vakalarıyla sarsılan partide; küçük yaştaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, göstermelik bir disiplin hamlesiyle kapı dışı edilmeye hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana milletin inancına ve ahlakına savaş açan, şimdilerde ise teşkilatlarından belediye başkanlarına kadar her kademesi taciz iddialarıyla çalkalanan CHP, yine bir yüz karasıyla karşı karşıya. Giresun Görele’nin sözde belediye başkanı Hasbi Dede’nin, masum bir kız çocuğuna taciz suçlamasıyla cezaevine gönderilmesinin ardından zevahiri kurtarmaya çalışan Özgür Özel yönetimi, MYK gündemine "ihraç" maddesini aldı.

Vatandaşlar, "Nerede bir ahlaksızlık, nerede bir taciz varsa ucu mutlaka CHP'ye çıkıyor" diyerek tepki gösterirken; parti yönetiminin bu tür vakaları kökten çözmek yerine sadece olay patlak verince "tedbirli ihraç" yoluna gitmesi, "Kirli yüzlerini gizleme çabası" olarak yorumlandı. Şehit bacısına küfredenlerden, kadına ve çocuğa el uzatanlara kadar her türlü şer odağını bünyesinde barındıran partide, Hasbi Dede vakasının ilk olmadığı gibi son olmayacağı da bir kez daha tescillenmiş oldu.

Toplantıda sadece ahlaki çöküş değil, belediyelerdeki hortumun kesilme korkusu da masaya yatırılıyor. Adalet Bakanlığı’ndaki yeni dönemle birlikte, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkına yönelik operasyonların genişleyeceği endişesi parti kurmaylarını uykusuz bıraktı. Bazı kurmayların "Sıkıntılı faaliyetimiz yoksa korkmayalım" diyerek birbirini teselli etmeye çalışması ise, aslında içerideki paniğin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Millet Ramazan ayının manevi huzuruna hazırlanırken, CHP’nin derdi yine sokakları hareketlendirmek. Özgür Özel’in Ramazan ayı boyunca İstanbul’un üç ayrı bölgesinde miting yapmayı planladığı ve 19 Mart’ta Saraçhane’de gövde gösterisine soyunacağı öğrenildi. Maneviyattan uzak bu miting planları, "Millet ibadet derdinde, CHP ise siyasi rant ve kaos peşinde" yorumlarına neden oldu.

