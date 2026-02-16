CHP’de kritik toplantı! Tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan beddualar ettiği isim, partiden ihraç ediliyor

Vatandaşlar, "Nerede bir ahlaksızlık, nerede bir taciz varsa ucu mutlaka CHP'ye çıkıyor" diyerek tepki gösterirken; parti yönetiminin bu tür vakaları kökten çözmek yerine sadece olay patlak verince "tedbirli ihraç" yoluna gitmesi, "Kirli yüzlerini gizleme çabası" olarak yorumlandı. Şehit bacısına küfredenlerden, kadına ve çocuğa el uzatanlara kadar her türlü şer odağını bünyesinde barındıran partide, Hasbi Dede vakasının ilk olmadığı gibi son olmayacağı da bir kez daha tescillenmiş oldu.