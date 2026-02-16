CHP’de kritik toplantı! Tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan beddualar ettiği isim, partiden ihraç ediliyor
Milletin değerlerinden kopuk, adı sürekli skandallarla anılan "taciz merkezli" CHP’de sular durulmuyor. Bir yandan belediyelerdeki yolsuzluk çarkının deşifre olma korkusu, diğer yandan bir türlü bitmek bilmeyen taciz ve tecavüz vakalarıyla sarsılan partide; küçük yaştaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, göstermelik bir disiplin hamlesiyle kapı dışı edilmeye hazırlanıyor.