Türkiye’nin KAAN’ına karşılık gözlerini kararttılar! 40 milyar dolarlık 114 adet savaş uçağı alacaklar

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ziyareti öncesi 114 adet Rafale savaş uçağı alımı için düğmeye basan Hindistan, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın faturasını bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Yaklaşık 40 milyar dolarlık dev bütçeyi Fransız teknolojisine ayıran Yeni Delhi’nin bu hamlesi; kendi 5. nesil savaş uçağı KAAN’ı gökyüzüyle buluşturan ve hava kuvvetlerini yerli projelerle modernize eden Türkiye’nin "milli güç" vizyonunun ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hindistan, envanterindeki uçak açıklarını kapatmak için milyarlarca doları yurt dışına akıtırken, Türkiye’nin yerli motor ve gövde projeleriyle yakaladığı maliyet etkin çözüm yolu, küresel savunma analistleri tarafından "ideal model" olarak gösterilmeye başlandı.