Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ziyareti öncesi 114 adet Rafale savaş uçağı alımı için düğmeye basan Hindistan, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın faturasını bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Yaklaşık 40 milyar dolarlık dev bütçeyi Fransız teknolojisine ayıran Yeni Delhi’nin bu hamlesi; kendi 5. nesil savaş uçağı KAAN’ı gökyüzüyle buluşturan ve hava kuvvetlerini yerli projelerle modernize eden Türkiye’nin "milli güç" vizyonunun ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hindistan, envanterindeki uçak açıklarını kapatmak için milyarlarca doları yurt dışına akıtırken, Türkiye’nin yerli motor ve gövde projeleriyle yakaladığı maliyet etkin çözüm yolu, küresel savunma analistleri tarafından "ideal model" olarak gösterilmeye başlandı.

Hindistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkeye gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesinde, tarihindeki en büyük savaş uçağı siparişlerinden biri olan Rafale alımına onay verdi. 12 Şubat 2026 tarihinde duyurulan bu onay, Yeni Delhi’nin silahlı kuvvetlerin genelini kapsayan 3,6 trilyon rupilik (yaklaşık 39,7 milyar dolar) dev savunma harcaması paketinin bir parçasını oluşturuyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada uçak sayısı belirtilmese de yerel basında çıkan haberler, Hindistan’ın 114 adet Rafale uçağı satın alacağını işaret ediyor. CNBC tarafından yapılan habere göre; 18 uçak, Fransız üretici Dassault Aviation tarafından doğrudan Fransa’da üretilip teslim edilecek.

96 uçak, teknoloji transferi kapsamında Hindistan’da yerli imkanlarla üretilecek. Hindistan’ın kapsamlı savunma paketi sadece Rafale savaş uçaklarıyla sınırlı değil. Bu bağlamda paket, Boeing P8I Poseidon keşif uçakları, Kara Kuvvetleri için tanksavar mayınları ve Sovyet döneminden kalma T-72 tankları ve BMP-2 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonunu içeriyor.

2024 tarihli bir parlamento raporuna göre, Hindistan Hava Kuvvetleri asgari 42 filo gereksinimine karşın şu anda 29 filo ile operasyonlarını sürdürüyor. Eylül 2025’te Soğuk Savaş döneminden kalma 2 MiG-21 filosunu emekli eden Hindistan, önümüzdeki yıllarda daha fazla eskiyen uçağı envanterinden çıkarmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni Rafale tedarikinin, bu kritik kapasite açığını kapatmada kilit rol oynayacağı bildiriliyor.

Operasyonel geçmiş açısından Rafale savaş uçakları, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından 2025 yılında Pakistan ile yaşanan çatışmalarda aktif olarak kullanılmıştı. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aurangzeb Ahmed, çatışma süresince düşürülen 5 uçak arasında 3 adet Rafale, 1 MiG-29 ve 1 Su-30’un bulunduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Hindistan, geçtiğimiz Nisan ayında donanması için 26 adet Rafale M (Marine) siparişi vererek bu varyantı Fransa dışında kullanan ilk ülke olmuştu.

