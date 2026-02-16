  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunuyor! Dev kargo şirketi küçülmeye gitti, yüzlerce şube kapatılacak CHP’de kritik toplantı! Tüm Türkiye’nin hep bir ağızdan beddualar ettiği isim, partiden ihraç ediliyor Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! İşte hesaplara yatırılacağı tarih Güvenlik önlemleri artırıldı! Bereket yağdı o barajda kapaklar açıldı Buraya gitmek cesaret ister: Navigasyonda bile gözükmüyor! Zamana meydan okuyor Suyun gücüyle 300 yıldır ayakta Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: “Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?” Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Türkiye’nin KAAN’ına karşılık gözlerini kararttılar! 40 milyar dolarlık 114 adet savaş uçağı alacaklar
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: "Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: “Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?”

Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan'ın demokrasi durumunu soran muhalif gazeteci Emin Hüseyinov'a, Azerbaycan First Lady'si Mihriban Aliyeva'dan ders niteliğinde bir cevap geldi. Aliyeva, Hüseyinov'un ülkeden kaçmak için İsviçre elçiliğinde kadın kıyafeti giydiğini hatırlattı. Bu çıkış karşısında bir an afallayan Hüseyinov, Aliyeva'nın iddiasını inkar etti. Emin Hüseyin, Azerbaycan devleti ülkeyi terk etmesine izin verene kadar haftalarca Bakü'deki İsviçre Büyükelçiliği'nde saklanmıştı.

1
#1
Foto - Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: "Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?"

Geçen hafta Almanya'da ülke liderleri ve önemli politik figürlerin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'ndabirçok konuda oturum gerçekleşti. İkili görüşmeler ve söyleşilerin dikkatle takip edildiği konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi First Lady Mihriban Aliyeva da katıldı.

#2
Foto - Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: "Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?"

Cumhurbaşkanı Aliyev resmi temaslarını sürdürürken Aliyeva da kendi programına bağlı kaldı. Bir buluşması için otelden korumaları ile çıkış yapan Aliyeva, beklemediği bir isimle karşılaştı. Azerbaycan'da yaptığı muhalif yayınlarla tanınan ve ülkeden kaçarak ayrılan gazeteci Emin Hüseyinov, Aliyeva'nın önünü kesti.

#3
Foto - Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: "Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?"

Hüseyinov, Aliyeva'ya Azerbaycan'daki demokrasinin durumunu sordu. İlk anda duymazdan gelen fakat sinirlendiği belli olan Aliyeva, yolundan geri döndü ve Hüseyinov'a cevap verdi. Hüseyinov'un ülkeden kaçmak için neler yaptığını hatırlatan Aliyeva, "Büyükelçilikte kadın kıyafetleriyle saklanan kişi siz miydiniz? Sağlıklı günler dilerim." dedi.

#4
Foto - Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: "Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?"

Bu çıkış karşısında bir an afallayan Hüseyinova, Aliyeva'nın iddiasını inkar etti. Emin Hüseyin, Azerbaycan devleti ülkeyi terk etmesine izin verene kadar haftalarca Bakü'deki İsviçre Büyükelçiliği'nde saklanmıştı ve ülkede gündem olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Teyo

Topal Osman olayında Papazın Bağından eşinin elbisesini giyip kaçan birini hatırlattı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden erteledi..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23