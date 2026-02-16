Aliyev’in eşinden, o soytarıya efsane kapak: “Sen değil miydin kadın kıyafeti giyip kaçmaya çalışan?”
Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan'ın demokrasi durumunu soran muhalif gazeteci Emin Hüseyinov'a, Azerbaycan First Lady'si Mihriban Aliyeva'dan ders niteliğinde bir cevap geldi. Aliyeva, Hüseyinov'un ülkeden kaçmak için İsviçre elçiliğinde kadın kıyafeti giydiğini hatırlattı. Bu çıkış karşısında bir an afallayan Hüseyinov, Aliyeva'nın iddiasını inkar etti. Emin Hüseyin, Azerbaycan devleti ülkeyi terk etmesine izin verene kadar haftalarca Bakü'deki İsviçre Büyükelçiliği'nde saklanmıştı.