2023-03-18 10:35:29 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi
Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre, bu yıl Ramazan'ın ilk orucu mart ayının son günlerinde tutulacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2023 Ramazan takvimi