Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Fatih Tekke'nin henüz Trabzonspor'da yaşadığı psikolojik olarak zorlayıcı sürecin taze olması, Arda Turan'ın da Shakhtar Donetsk'te başarılı bir dönem geçirmesine rağmen iki takımı da yönetme formülünün genç teknik adam üzerinde baskı oluşturma ihtimali soru işaretlerine yol açıyor. A Milli Takım için iki isme alternatif olarak düşünülen deneyimli teknik direktör adayı ise Montella'dan önce göreve gelmesi beklenirken son anda görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Abdullah Avcı.