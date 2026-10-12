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Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin gündemi adeta laboratuvar gibi çalışmaya devam ediyor. Kulislerde genç ve yerli çalıştırıcılar Fatih Tekke ile Arda Turan'ın isimleri ağırlık kazanırken, sürpriz bir hamleyle daha tecrübeli bir teknik direktör olan Abdullah Avcı seçeneğinin de masaya yatırıldığı öğrenildi. 2 yıldır takım çalıştırmayan deneyimli ismin yeniden milli takıma getirilme olasılığı spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde de oynadığı 4 maçı da kaybeden A Milli Takım'da bu karar kaçınılmaz olarak görülüyordu. Şimdi gözler, son dönemde düşüşe geçen milli takımı yeniden ayağa kaldıracak teknik direktör adaylarına çevrildi.

#2
Foto - Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

TFF'nin özellikle yerli isimler üzerinde durduğu öğrenilirken gündeminde Trabzonspor'dan sezon başında ayrılan Fatih Tekke ile Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın öne çıktığı belirtiliyor. Ancak bu iki isme alternatif olarak daha deneyimli bir teknik direktör düşüncesi de göz ardı edilmiyor.

#3
Foto - Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Fatih Tekke'nin henüz Trabzonspor'da yaşadığı psikolojik olarak zorlayıcı sürecin taze olması, Arda Turan'ın da Shakhtar Donetsk'te başarılı bir dönem geçirmesine rağmen iki takımı da yönetme formülünün genç teknik adam üzerinde baskı oluşturma ihtimali soru işaretlerine yol açıyor. A Milli Takım için iki isme alternatif olarak düşünülen deneyimli teknik direktör adayı ise Montella'dan önce göreve gelmesi beklenirken son anda görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Abdullah Avcı.

#4
Foto - Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Daha önce A Milli Takım'da kötü bir tecrübe yaşayan Abdullah Avcı'nın ikinci kez bu göreve getirilmesi olasılığı TFF yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

#5
Foto - Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan 63 yaşındaki teknik adam 2 yıldır takım çalıştırmıyor.

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