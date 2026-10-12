Montella’dan önce düşünülüyordu: Arda Turan, Fatih Tekke derken ibre o sürpriz isme döndü
Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin gündemi adeta laboratuvar gibi çalışmaya devam ediyor. Kulislerde genç ve yerli çalıştırıcılar Fatih Tekke ile Arda Turan'ın isimleri ağırlık kazanırken, sürpriz bir hamleyle daha tecrübeli bir teknik direktör olan Abdullah Avcı seçeneğinin de masaya yatırıldığı öğrenildi. 2 yıldır takım çalıştırmayan deneyimli ismin yeniden milli takıma getirilme olasılığı spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.