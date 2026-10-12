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Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

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Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ilgili dikkat çeken bir gelişmenin haberini verdi.

#1
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Aliyev'in 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

#2
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Kocaeli'deki Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Aliyev'in diğer devlet başkanlarıyla birlikte zirvede önemli kararlar alacağını söyledi. Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulduğuna yönelik iddialara da değindi.

#3
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri hedef alan paylaşımları üzüntüyle takip ettiklerini belirten Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin sürdüğünü vurguladı. İki ülkenin birbirini eleştirebileceğini ancak bunun ilişkilerin temelini değiştirmeyeceğini söyleyen Zorlu, "Şu an Cumhurbaşkanlarımız en yüksek seviyede irtibat halindedir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

Zorlu, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geçmişte çeşitli sınamalardan geçtiğini belirterek iki ülke arasındaki bağlara zarar vermeyi amaçlayan girişimlerin sonuçsuz kalacağını savundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri hedef alan bazı yayın ve sosyal medya paylaşımlarına tepki göstermişti. DMM, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sürdüğünü bildirmişti.

#5
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Teşkilatın resmi takvimine göre dışişleri bakanları 29 Ekim'de, devlet başkanları ise 30 Ekim'de bir araya gelecek.

#6
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

Zorlu, zirvenin gündeminde Türk devletleri arasında kimlikle seyahatin yaygınlaştırılması ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da bulunduğunu belirtti.

#7
Foto - Aliyev'den flaş Türkiye kararı: AK Parti'nin kritik ismi duyurdu

Zirveyle birlikte Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanlığının Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçmesi öngörülüyor.

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