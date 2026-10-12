Kilosu 5 bin dolara peynir ekmek gibi satılıyor: Bu hasadı yapan, paraya para demiyor
Geleneksel tarımdaki maliyet artışları üreticileri birim alanda katma değeri yüksek biyoteknolojik modellere yöneltirken, milimetrik gramajlarla satılan lüks gıda ürünleri servet kazandırmaya başladı. Mikroskobik yosunlardan elde edilen mavi alg özütünün kilogram fiyatı uluslararası piyasalarda 5.000 dolara ulaşırken, orijinal gerçek Wasabi kökünün 350-400 dolar bandından alıcı bulduğu açıklandı. Sığ su tanklarında 48 saatte bir hasat edilebilen su mercimeği gibi "süper gıda" niteliğindeki bu özel ürünler, tarım sektöründe yeni bir zenginlik dönemi başlattı.