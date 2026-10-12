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Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

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Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Çin'in Shandong eyaletinde yürütülen kapsamlı araştırmalar, yerin binlerce metre derinliğine uzanan ve yaklaşık 6 bin ton altın barındıran devasa maden yataklarının haritasını ortaya çıkardı. Hebei Jeoloji Üniversitesi'nden uzmanların 1.500 sondaj kuyusu ve üç boyutlu modellemelerle tespit ettiği bu zengin cevherlerin 4 bin metre derinliğindeki fay hatlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Yüksek sıcaklık, aşırı kaya basıncı ve devasa maliyetler gibi çetin mühendislik engellerine rağmen keşfedilen bu devasa yatak, geleceğin madencilik stratejilerine yön verecek nitelikte kaydedildi.

#1
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Bölgedeki altın yataklarını inceleyen bilim insanları, değerli metalin yer altında nasıl biriktiğini ve hangi noktalarda yoğunlaştığını araştırdı. Elde edilen bulgular, altın damarlarının yaklaşık 4 bin metre derinliğe kadar uzanan fay sistemleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

#2
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Hebei Jeoloji Üniversitesi'nden Song Mingchun liderliğindeki araştırma ekibi, yatakların yeraltı mimarisini inceledi. Çalışmada, 1.500 sondaj kuyusundan alınan veriler, jeofizik ölçümler ve üç boyutlu modellemeler kullanıldı.

#3
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Araştırma sonucunda Sanshandao ve Jiaojia fay hatlarının 4 bin metre derinliğe kadar indiği belirlendi. Ancak altın, yer altında tek parça halinde bulunmuyor; aksine farklı derinliklerdeki kayaçların arasına ve karmaşık fay hatları boyunca dağınık şekilde yayılıyor.

#4
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Bu durum, derinlerdeki cevhere ulaşmayı teknik açıdan güçleştiriyor. Kilometrelerce derinlikte yapılacak madencilik faaliyetlerinde; yüksek sıcaklık, aşırı kaya basıncı, havalandırma zorlukları ve devasa kazı maliyetleri gibi engellerin aşılması gerekiyor.

#5
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Bilim insanlarına göre bölgedeki altın birikimi yaklaşık 120 milyon yıl önce gerçekleşti. Yer kabuğundaki kırıklardan sızan mineral zengini sıcak sıvılar, belirli fay bölgelerinde yoğunlaşarak bu devasa yatakları oluşturdu.

#6
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Ancak derinlerdeki zengin cevher yataklarının çıkarılması, yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle önemli yatırımlar ve ileri madencilik teknolojileri gerektiriyor.

#7
Foto - Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Araştırmacılar, elde edilen bulguların gelecekteki altın arama çalışmalarına yol gösterebileceğini belirtti. Ancak derinlerdeki zengin cevher yataklarının çıkarılması, yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle önemli yatırımlar ve ileri madencilik teknolojileri gerektiriyor.

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