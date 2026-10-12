Resmen fışkırıyor! Yerin 4 bin metre derinliğinde tam 6 bin ton altın bulundu

Çin'in Shandong eyaletinde yürütülen kapsamlı araştırmalar, yerin binlerce metre derinliğine uzanan ve yaklaşık 6 bin ton altın barındıran devasa maden yataklarının haritasını ortaya çıkardı. Hebei Jeoloji Üniversitesi'nden uzmanların 1.500 sondaj kuyusu ve üç boyutlu modellemelerle tespit ettiği bu zengin cevherlerin 4 bin metre derinliğindeki fay hatlarıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Yüksek sıcaklık, aşırı kaya basıncı ve devasa maliyetler gibi çetin mühendislik engellerine rağmen keşfedilen bu devasa yatak, geleceğin madencilik stratejilerine yön verecek nitelikte kaydedildi.