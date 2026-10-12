Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Borsa İstanbul'da işlem gören ve geçtiğimiz haziran ayında Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsoru olan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali krizden çıkamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Daha önce şirket varlıklarına uygulanan 1 milyar 62 milyon liralık devasa haciz kararlarıyla gündeme gelen ve Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini durduran dev şirketin mahkemeden alacağı karar yatırımcılarca endişeyle bekleniyor. Yaşanan bu sarsıcı gelişmelerin ardından Borsa İstanbul hisseleri Yakın İzleme Pazarı'na alınarak işlem süreci yakın takibe alındı.