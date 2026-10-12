Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Konkordato talebine ilişkin yargı süreci devam ederken mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Şirket, süreçte ortaya çıkacak önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Alves Kablo, konkordato başvurusundan önce de yüksek tutarlı haciz kararıyla gündeme gelmişti. Şirket, farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulandığını açıklamıştı. Önceki açıklamada haciz kapsamındaki makinelerin çalıştığı ve üretimin kesintisiz devam ettiği belirtilmişti. Şirket ayrıca söz konusu varlıkların satışı için o tarihte herhangi bir talep veya karar bulunmadığını, haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari girişimlerde bulunulduğunu bildirmişti.