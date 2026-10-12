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Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

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Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Borsa İstanbul'da işlem gören ve geçtiğimiz haziran ayında Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsoru olan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali krizden çıkamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Daha önce şirket varlıklarına uygulanan 1 milyar 62 milyon liralık devasa haciz kararlarıyla gündeme gelen ve Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini durduran dev şirketin mahkemeden alacağı karar yatırımcılarca endişeyle bekleniyor. Yaşanan bu sarsıcı gelişmelerin ardından Borsa İstanbul hisseleri Yakın İzleme Pazarı'na alınarak işlem süreci yakın takibe alındı.

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Foto - Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Türkiye’nin yerli kablo üreticileri arasında bulunan Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebini mahkemeye sundu. 2014 yılında Ankara’da kurulan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama, yatırımcıların dikkatini çekti. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre başvuru, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2026/845 esas sayılı dosyası üzerinden gerçekleştirildi. Alves Kablo, Ağustos 2026 itibarıyla ticari faaliyetlerini sürdürmediğini bildirdi.

#2
Foto - Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Konkordato talebine ilişkin yargı süreci devam ederken mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Şirket, süreçte ortaya çıkacak önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Alves Kablo, konkordato başvurusundan önce de yüksek tutarlı haciz kararıyla gündeme gelmişti. Şirket, farklı kişi ve kurumlar tarafından başlatılan icra takipleri kapsamında varlıklarına toplam 1 milyar 62 milyon liralık haciz uygulandığını açıklamıştı. Önceki açıklamada haciz kapsamındaki makinelerin çalıştığı ve üretimin kesintisiz devam ettiği belirtilmişti. Şirket ayrıca söz konusu varlıkların satışı için o tarihte herhangi bir talep veya karar bulunmadığını, haciz işlemlerine karşı hukuki ve idari girişimlerde bulunulduğunu bildirmişti.

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Foto - Milli Takımlar’ın resmi sponsoru iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

Şirketle ilgili gelişmeler üzerine Borsa İstanbul, Alves Kablo paylarını Yakın İzleme Pazarı’na almıştı. Hisselerin işlem sırası 9 Eylül 2026’da kapatılmış, paylar 10 Eylül 2026 itibarıyla yeniden işlem görmeye başlamıştı. 2014 yılında Ankara’da kurulan Alves Kablo, Haziran 2026’da Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla Voleybol Milli Takımları'nın resmi sponsorları arasına katılmıştı. Filenin Sultanları ve A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ilişkilendirilen sponsorluk anlaşması, şirketin mali gelişmelerini daha da dikkat çekici hâle getirdi. Mahkemenin konkordato başvurusu hakkında vereceği karar, şirketin geleceği ve yatırımcıların takip ettiği gelişmeler açısından önem taşıyor.

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