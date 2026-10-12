Katar televizyonunda 'neler oluyor' dedirten Türkiye sözleri: Ankara'dan endişe etmeli miyiz

Programda Türkiye'nin bölgedeki artan nüfuzu ve rolü de masaya yatırıldı. Sunucunun, bölgede İsrail ve İran'ın yanı sıra Türkiye'nin de temel bir güç olarak varlığını sorması üzerine Musa, "Kardeşim Ali, Türkiye güçlü ve önemli bir devlettir. İsrail temel bir güçse Türkiye de temel bir güçtür. Bölgede var olan tek güç İsrail değil." dedi. Mekke İttifakı'nın kurulmasına ilişkin belgede yer alan 5. maddeye dikkat çeken Musa, "Buna göre bir tarafa yönelik saldırı, bütün taraflara yönelik saldırı kabul ediliyor ve dolayısıyla kapsamlı bir savunma tutumu benimsenmesi gerekiyor." diye konuştu. Mısır gibi bir ülkenin veya Mısırlı siyasi düşünürlerin temkinli yaklaşmasının nedenlerinden birinin de bu bağlantı olduğunu ifade eden Musa, düşmanın kim olduğu, Kızıldeniz'in kapsama dahil olup olmadığı ve Arap Ortak Savunma Anlaşması'yla nasıl bir bağlantı kurulacağı gibi soruların netleşmesi gerektiğini belirterek, Mısır'ın Mekke Anlaşması karşısındaki tutumunun reddetmek değil, temkinli davranmak olduğunu yineledi.