İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz
İsrail basınında geniş yankı uyandıran analizlerde, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "Mekke İttifakı"nı devasa bir bölgesel güvenlik mimarisine dönüştürebileceği vurgulandı. Mısır ve Suriye'nin de bu ittifaka entegre olma ihtimalinin Tel Aviv'de endişeye yol açtığı belirtilirken, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve insansız hava araçlarıyla Körfez'in vazgeçilmez güvenlik ortağı haline geleceği ifade edildi. Riyad ile bağlarını güçlendiren Ankara'nın, bölgesel güvenliği şekillendiren başat aktör olarak sahadaki ağırlığını artıracağı savunuldu.