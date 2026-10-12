İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

"Artık mesele sadece kimin saldırdığı değil, kimin savunma yapabildiğidir" diyen İsrail basını, "Suudi Arabistan, enerji tesislerini, limanları, havaalanlarını, şehirleri ve ticaret yollarını aynı anda koruma ihtiyacıyla karşı karşıya ve Yemen'den gelen tehdit, ülkelerin yeteneklerini, istihbaratlarını ve güvenlik sorumluluklarını paylaştığı daha geniş bir bölgesel yaklaşıma geçişi hızlandırabilir. Eğer Mekke İttifakı taahhütlerini koordineli bir eylem mekanizmasına dönüştürmeyi başarırsa ve Mısır ile Suriye gerçekten de bu ittifaka entegre olursa Türkiye, önemli askeri ve siyasi ağırlığa sahip yeni bir savunma alanı oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.