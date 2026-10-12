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İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

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İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

İsrail basınında geniş yankı uyandıran analizlerde, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "Mekke İttifakı"nı devasa bir bölgesel güvenlik mimarisine dönüştürebileceği vurgulandı. Mısır ve Suriye'nin de bu ittifaka entegre olma ihtimalinin Tel Aviv'de endişeye yol açtığı belirtilirken, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve insansız hava araçlarıyla Körfez'in vazgeçilmez güvenlik ortağı haline geleceği ifade edildi. Riyad ile bağlarını güçlendiren Ankara'nın, bölgesel güvenliği şekillendiren başat aktör olarak sahadaki ağırlığını artıracağı savunuldu.

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Foto - İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

İsrail basını, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "Mekke ittifakı"nı devreye soktuğunu yazdı. Husi tehdidinin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan oluşan ittifakı geniş bölgesel bir yaklaşıma geçişi hızlandırabileceği dile getirildi. Çerçeveyi genişletme olasılığı konusunda Mısır ve Suriye de dahil olmak üzere diğer ülkelerle görüşmelerin sürdüğü kaydedilen haberde, "Görüşmeler olgunlaşırsa, Körfez sınırlarının ötesine uzanan ve önemli askeri ve coğrafi ağırlığa sahip aktörleri de içeren daha geniş bir güvenlik altyapısı oluşturulabilir" ifadeleri yer aldı.

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Foto - İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerin Türkiye'nin faaliyet göstermesi için yeni alanlar açabileceğini savunan İsrail basını, "Türkiye, askeri kapasite, savunma sanayii, insansız hava araçları ve operasyonel deneyim sunarak Körfez ülkelerinin güvenlik ortağı olarak konumunu derinleştirebilir. Ankara, Arap ve Müslüman dünyasındaki etkisini güçlendirebilir, Riyad ile bağlarını genişletebilir ve siyasi arabuluculukla yetinmeyen, aynı zamanda bölgenin güvenlik mimarisini şekillendirmeye de katılan bir aktör olarak statüsünü sağlamlaştırabilir." ifadelerini kullandı.

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Foto - İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

Suriye için yeni bir kapının açıldığını vurgulayan İsrail basını, Şam yönetiminin Mekke İttifakı'na katılımının Arap dünyasına yeniden entegrasyonunda bir başka aşama olabileceği kaydedildi. Haberde, "Şam için bu, kaynak ve yeteneklere sahip ülkelerle güvenlik bağları kurmak, bölgesel statüsünü yeniden kazanmak ve ortaya çıkan bölgesel düzende yerini bulmak için bir fırsattır" denildi.

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Foto - İsrail acil koduyla duyurdu! Bu olursa Türkiye mümkünatı yok durdurulamaz

"Artık mesele sadece kimin saldırdığı değil, kimin savunma yapabildiğidir" diyen İsrail basını, "Suudi Arabistan, enerji tesislerini, limanları, havaalanlarını, şehirleri ve ticaret yollarını aynı anda koruma ihtiyacıyla karşı karşıya ve Yemen'den gelen tehdit, ülkelerin yeteneklerini, istihbaratlarını ve güvenlik sorumluluklarını paylaştığı daha geniş bir bölgesel yaklaşıma geçişi hızlandırabilir. Eğer Mekke İttifakı taahhütlerini koordineli bir eylem mekanizmasına dönüştürmeyi başarırsa ve Mısır ile Suriye gerçekten de bu ittifaka entegre olursa Türkiye, önemli askeri ve siyasi ağırlığa sahip yeni bir savunma alanı oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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