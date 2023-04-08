Ramazan ayında Kâbe kokusu Bursa'yı sardı

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın hazırladığı Mekke, Medine ve Kudüs ile ilgili Osmanlı dönemine ait onlarca eser Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Koleksiyonun en değerli parçaları arasında Osmanlı döneminde Bursa ve İstanbul'da üretilen ve saraylardan kervanlarla aylar süren yolculukla Mescid-i Haram'a ulaşan Kâbe örtüleri yer alıyor. Ayrıca sergide 20 ila 30 yılda bir değiştirildiği için ender bulunan Kâbe'nin iç örtüleri, Ravza-i Mutahhara'nın iç örtüleri, Peygamber Efendimiz'in kabrini süsleyen örtüler ve Osmanlı'nın Arap yarımadasına hakim olduğu son yıllarda İstanbul'dan Mekke'ye gönderilen parçalar da sergide ziyaretçilerini bekliyor.