İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

Afganistan’ın ekonomisi, Amerikan işgalinin sonlandırılıp Taliban’ın Şeriat ilan etmesiyle birlikte ciddi bir yükselişe geçti. ABD kontrolündeki seküler yönetim zamanında çöken Afganistan ekonomisi, büyük ölçüde istikrar ve büyüme sinyalleri vermeye başladı; enflasyon önemli ölçüde düşerek tek basamaklı sayılara indi ve para birimi değer kazandı, bu da fiyat istikrarına katkı sağladı. Ayrıca 2024’te ekonomik büyüme (GSYH artışı) devam etti ve 2025 için daha da yüksek bir büyüme beklentisi çıktı; bu iyileşmede düşük enflasyon ve artan iç gelirler etkili oldu. Bunlar, dış yardımların azalmasına rağmen ekonomik aktivitenin yeniden canlanmasına işaret eden göstergeler olarak değerlendirildi. Şimdi de Afganistan enerjide dışa bağımlılığı bitirecek devasa bir anlaşmaya imza attı.

1
#1
İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

Afganistan Ulusal Elektrik Şirketi ile Azizi Group arasında, toplam 845 megavat kapasiteli beş enerji santralinin yapımına ilişkin sözleşme imzalandı.

#2
İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

İslam Emirliği yetkililerinin katıldığı törende, projelerin toplam yatırım tutarının 463 milyon dolar olduğu ve iki ila üç yıl içinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

#3
İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

MepaNews’in aktardığına göre, projeler kapsamında Kabil (Naglu) ve Parvan’da (Barikab) 100’er megavat, Gazni’de 130 megavat güneş enerjisi santrali ile Baglan’da 350 megavat ve Tahar’da 165 megavat kömür yakıtlı santral kurulacak.

#4
İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

Yetkililer, toplam kapasitenin Afganistan’ın komşu ülkelerden ithal ettiği elektrik miktarına eşdeğer olduğunu ve projelerin binlerce kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

#5
İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

İslam Emirliği yetkilileri, yerli üretimin artırılmasının ekonomik kalkınma ve enerji bağımsızlığı açısından kritik olduğunu vurgularken, TAPI projesindeki ilerlemeye de dikkat çekti. Azizi Group Yönetim Kurulu Başkanı Mirveys Azizi ise şirketin önümüzdeki dönemde ilave 2 ila 3 bin megavatlık yeni projeler için sözleşme imzalamayı hedeflediğini kaydetti.

#6
İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle

TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan) Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Türkmenistan gazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a taşımayı amaçlayan bölgesel bir enerji hattı. Proje uzun süredir güvenlik ve finansman sorunları nedeniyle yavaş ilerlese de son dönemde Afganistan etabında bazı teknik ve altyapı çalışmalarının yeniden gündeme geldiği bildirilmektedir.

Yorumlar

Mehmet balcı

darısı Türkiye başına
