Afganistan’ın ekonomisi, Amerikan işgalinin sonlandırılıp Taliban’ın Şeriat ilan etmesiyle birlikte ciddi bir yükselişe geçti. ABD kontrolündeki seküler yönetim zamanında çöken Afganistan ekonomisi, büyük ölçüde istikrar ve büyüme sinyalleri vermeye başladı; enflasyon önemli ölçüde düşerek tek basamaklı sayılara indi ve para birimi değer kazandı, bu da fiyat istikrarına katkı sağladı. Ayrıca 2024’te ekonomik büyüme (GSYH artışı) devam etti ve 2025 için daha da yüksek bir büyüme beklentisi çıktı; bu iyileşmede düşük enflasyon ve artan iç gelirler etkili oldu. Bunlar, dış yardımların azalmasına rağmen ekonomik aktivitenin yeniden canlanmasına işaret eden göstergeler olarak değerlendirildi. Şimdi de Afganistan enerjide dışa bağımlılığı bitirecek devasa bir anlaşmaya imza attı.