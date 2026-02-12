Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

RSV, 0-2 yaş bebeklerde çok sık görülmesine, ayaktan tedavi ve hastane yatışına kadar giden bir süreç olmasına rağmen, bin 61 anne-baba ve hamilelerle Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 87'si bu virüsü daha önce hiç duymadığını söyledi. Ebeveynlerin yüzde 93,9'u çocukluk çağı aşılarını düzenli yaptırdığını belirtti. Kamuoyuna çağrı yapan uzmanlar, toplumsal farkındalığın artması gerektiğine ve asıl zorluğun bilgi eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti. Türkiye'de bebeklerin büyük çoğunluğu, yaşamlarının ilk 2 yılında RSV kaynaklı bronşiolit ve zatürre gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak, uzmanlar RSV'nin yalnızca tıbbi bir sorun olmadığının fark edilmesi için uyarıyor. Bu süreç, ailelerin sosyal yaşamlarını, iş hayatlarını, psikolojik dayanıklılıklarını ve ekonomik dengelerini derinden etkileyen çok katmanlı bir yük yaratıyor.