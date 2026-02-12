  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor! Ramazan geliyor, telaş had safhaya çıkıyor: İftar hazırlığını 15 dakikaya iniyor! Aman dikkat... Günlük hayatta zihninizi zayıflatan 4 davranış Sonuç 'bu nasıl olur' dedirtti resmen: Cildi sessizce yıpratan yanlış 4 alışkanlık O haber geldi: Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular! Transfer bombası patladı... Vücut kompozisyonu... Kadınlar neden erkeklerden daha çok üşürler? Bilimsel yanıt şaşırttı Uzmanı uyardı: Gezegenimiz için her türlü elektronik sigaradan uzak durulmalıdır İthalatı bitirecek devasa anlaşma! İslam ülkesinden enerjide dışa bağımlılığı bitirecek hamle Ramazan ayında geçerli olacak! Yerli Troy Kart’tan indirim kampanyası Alarm verildi, kış geldi: Uzmanlar uyarıyor.. 'Griptir geçer' demeyin, risk grubunda...
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

Kış aylarında akıllarda tek soru işareti var, bu hastalık da neyin nesi ve nasıl savaşılır bu illetle...

#1
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

Yapılan bir araştırma, her yıl yüz binin üzerinde bebeğin hastaneye yatışına ve giderek artan yoğun bakım ihtiyacına yol açan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan RSV’nin (Respiratuvar Sinsityal Virüs) aileler tarafından bilinmediğini ortaya koydu. RSV, bebeklerde yaşamı tehdit eden bir hastalık.

#2
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

El Bebek Gül Bebek Derneği tarafından yürütülen bir araştırma, Türkiye'de bebeklik döneminde ciddi sağlık riskleri oluşturan RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) tehlikesini gözler önüne serdi. Araştırmaya, bebekleri olan bin 61 kişi katıldı. En yüksek katılım ise İstanbul'dandı. Araştırma, RSV'nin yalnızca bir enfeksiyon hastalığı değil, aile sistemini, çalışma hayatını ve ruh sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir halk sağlığı meselesi olduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

RSV, 0-2 yaş bebeklerde çok sık görülmesine, ayaktan tedavi ve hastane yatışına kadar giden bir süreç olmasına rağmen, bin 61 anne-baba ve hamilelerle Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 87'si bu virüsü daha önce hiç duymadığını söyledi. Ebeveynlerin yüzde 93,9'u çocukluk çağı aşılarını düzenli yaptırdığını belirtti. Kamuoyuna çağrı yapan uzmanlar, toplumsal farkındalığın artması gerektiğine ve asıl zorluğun bilgi eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti. Türkiye'de bebeklerin büyük çoğunluğu, yaşamlarının ilk 2 yılında RSV kaynaklı bronşiolit ve zatürre gibi ciddi solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak, uzmanlar RSV'nin yalnızca tıbbi bir sorun olmadığının fark edilmesi için uyarıyor. Bu süreç, ailelerin sosyal yaşamlarını, iş hayatlarını, psikolojik dayanıklılıklarını ve ekonomik dengelerini derinden etkileyen çok katmanlı bir yük yaratıyor.

#4
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

Çalışma, ailelerin yaşadığı yoğun kaygı, bilgi eksikliği, iş gücü kaybı ve ekonomik yükün, RSV sürecini daha da ağırlaştırdığını ortaya koydu. RSV sürecinde bir bebeğin nefes almakta zorlandığı her an, ebeveynler için hayatın adeta durduğu bir döneme dönüşüyor. O dönemlerde ailelerin sosyal yaşamları askıya alınıyor, günlük rutinler yerini derin bir endişeye, belirsizliğe ve sürekli tetikte olma haline bırakıyor.

#5
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, şunlara dikkat çekti: "RSV, çoğu zaman basit bir nezle gibi başlıyor. Ancak özellikle ilk iki günden sonra hızla bronşit ve zatürreye ilerleyerek, küçük bebeklerde ciddi solunum sıkıntısına yol açabiliyor. En çarpıcı gerçek ise RSV sebebiyle hastaneye yatırılan bebeklerin büyük bölümünün zamanında doğmuş ve daha önce tamamen sağlıklı çocuklar olmasıdır. Bu nedenle RSV, yalnızca riskli bebeklerin değil, tüm bebekleri etkileyebilen bir virüs olarak ele alınmalıdır."

#6
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

RSV'nin sağlık sistemine etkisini değerlendiren Cerrahpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Haluk Özsarı ise şöyle dedi: "RSV, sadece bir virüs değil, aynı zamanda sağlık sistemleri açısından iyi yönetilmesi gereken hastalık yükü olarak değerlendirilmelidir. Her yıl yüz binin üzerinde hastane yatışına ve giderek artan yoğun bakım ihtiyacına yol açan bu yük, doğru ve zamanında önleyici yaklaşımlarla büyük ölçüde azaltılabilir. Ancak gerekli adımlar atılmadığı sürece, bu tablo ne yazık ki her yıl tekrar etmektedir."

#7
Foto - Akıllarda tek soru işareti var bu arada... Sıradan bir nezle sanılıyor ama hastanelik ediyor!

RSV, burun, boğaz ve akciğer de dahil olmak üzere solunum yollarını etkileyen, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan RNA virüsüdür. Daha çok kış aylarında ve özellikle küçük çocuklarda görülen RSV virüsü, yine çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın nedeni. RSV virüsü vücuda, burun ve ağız ile birlikte göz yoluyla girer. Enfekte kişiden öksürme ve hapşırma sonrası çıkan solunum damlacıkları ile ile de bulaşabilir. Belirtileri, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma, halsizlik ve yorgunluk.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti
Gündem

Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti

Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii’nde görevli imam ve müezzin, minareden Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlettikleri gerekçesiyle disiplin cezası ver..
Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal
Gündem

Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal

Giresun’un Görele ilçesi, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki korkunç taciz iddialarıyla sarsılıyor. Belediye bünyesinde çalışan b..
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni yine CHP provokasyonuna dönüştü. Provokasyonun fiti..
Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı
Gündem

Bakan Fidan, bombayı patlattı: İran’ın nükleer ısrarı ABD’ye geri adım attırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nükleer krizde gelinen son aşamayı dünyayla paylaştı. ABD’nin, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini t..
Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını
Gündem

Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını

16 yaşındaki kıza gece yarısı "beni etkiliyorsun" mesajları attığı için cinsel tacizden tutuklanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede..
Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?
Siyaset

Davutoğlu Parlamento muhabirlerine açıkladı: İsmim Epstein belgelerinde neden 39 kez geçiyor?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda Epstein belgelerind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23