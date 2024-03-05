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İslam
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Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

2024-03-05 12:46:58
Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayına yönelik ‘İnanç ve Kültür Turları’ başlıyor.

#1
Foto - Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul´da ki kutsal mekanlara yönelik gezi programı gerçekleştirilecek.

#2
Foto - Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

Ramazan ayı içinde 11 Mart tarihinde başlayacak olan ve Ramazan ayının sonuna kadar sürecek olan inanç ve kültür turları için kayıtlar başladı.

#3
Foto - Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

Günübirlik olarak düzenlenen turlar ücretsiz şekilde vatandaşların hizmetine sunulurken, rehber eşliğinde Eyüp Sultan Camii, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya ve Çamlıca Camii ziyaret edilecek.

#4
Foto - Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

İftar ikramının da yapılacağı turlar kapsamında araçlar Ramazan boyunca saat 08.30’da belediye meydanından kalkacak, gece saat 01.00’de ise dönüş sağlayacak.

#5
Foto - Ramazan ayı inanç ve kültür turları başlıyor!

İnanç ve Kültür Turlarına kayıt olmak isteyen vatandaşlar 0380 524 34 57 numaralı hat üzerinden bilgi alabilecekler.

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