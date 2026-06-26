Rakam öyle böyle değil: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'e büyük teşvik

Dün yapılan dördüncü ve son artışa gelmeden önce, geçen yıl yapılan başka bir artışa dikkat çekmekte fayda var. Haziran 2025'te yine KAP'a yapılan açıklamada, otelin yeniden yapımı ve konferans merkezinin yenilenmesi için ayrılan 80 milyon dolarlık bütçe 100 milyon dolara çıkarıldı. Yani otelin maliyeti 20 milyon dolar daha arttı. Projedeki bazı iyileştirmelerin bu maliyet artışına neden olduğu belirtildi. 2021'de proje başladığında yatırım için ayrılan 5 milyon tutarındaki finansman ihtiyacının da 40 milyon dolarlık kısmının Koç Holding'e tahsisli sermaye artırımı yapılarak finanse edileceği kaydedildi. Dünkü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamaya dönersek, Temmuz 2024'teki 2,1 milyar liralık teşvikin 2,7 milyar liraya çıkarıldığı belirtiliyordu: "Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım sürecinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve son olarak 9 Ağustos 2025 tarihli özel durum açıklamamız ile süresinin 29 Nisan 2027 tarihine kadar uzatıldığı duyurulan yatırım teşvik belgesinin tutarı inşaat maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle yaklaşık 2,1 milyar TL'den yaklaşık 2,7 milyar TL'ye artırılmıştır."