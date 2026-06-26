Rakam öyle böyle değil: Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'e büyük teşvik
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding son projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan çok büyük bir teşvik aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding son projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan çok büyük bir teşvik aldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Antalya'da 1975 yılında açılan ve Türkiye'nin ilk beş yıldızlı oteli olan Divan Talya Oteli, Koç Ailesi için büyük önem taşıyor. Zira holdingin kurucusu Vehbi Koç, 1996 yılında tatilini geçirmek için geldiği otelin 609 numaralı odasında 95 yaşında hayatını kaybetti. Vehbi Koç'un vefat ettiği oda, kapısına kilit vurulduğu 2013 yılına kadar kapalı olarak tutuldu.
Yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından Koç Grubu, 2021'de 50 milyon dolarlık yatırımla oteli yıkıp yeniden yapım çalışmalarına başladı. Otel yıkıldı ama Koç bünyesinde bulunan Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. o dönem yaptığı açıklamada açıklamada maliyetler artınca otelin yenilenmesi için ayrılan bütçenin 80 milyon dolara çıktığını duyurdu.
Koç Grubu, Ekim 2022'de inşaat ve yenileme süreci için yaklaşık 938 milyon TL tutarında teşvik talebiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurdu. Ancak bakanlık, başvurunun çok altında, 396 milyon liralık teşvik için onay verdi.
Yaklaşık bir yıl sonra, Kasım 2023'te ise ilk teşvik artışı geldi. Teşvik belgesi, projede yapılan değişiklikler ile yerel ve global ekonomik konjonktürdeki gelişmeler sonucu artan maliyetler dikkate alınarak, 615 milyon TL olarak revize edildi.
İlk artışın üzerinden henüz iki ay geçmişken teşvikte ikinci artış yapıldı. Ocak 2024'te teşvik tutarı neredeyse ikiye katlanarak yaklaşık 1,2 milyar TL'ye çıkarıldı. Artışa ilişkin açıklamada "projede yapılan değişiklikler ile yerel ve global ekonomik konjonktürdeki gelişmeler sonucu artan maliyetler ve güncellenen toplam yatırım öngörüsü dikkate alınarak" ifadelerine yer verildi. Bu arada yatırım için sağlanan destek unsurlarına da 'Gümrük Vergisi Muafiyeti' de eklendi.
2 Temmuz 2024 tarihinde ise üçüncü artış geldi. Yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, artan maliyetler ve güncellenen toplam yatırım öngörüsü gerekçesiyle teşvik rakamı 1,2 milyar liradan 2,1 milyar liraya çıkarıldı. Bir sonraki yıl, Ağustos 2025'te bu kez teşvik rakamı artırılmadı onun yerine süre uzatıldı. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş.'nin Talya Otel'le ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, "Yatırım teşvik belgesinin süresi (tutar ve destek unsurları aynı kalmak üzere) 29 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.
Dün yapılan dördüncü ve son artışa gelmeden önce, geçen yıl yapılan başka bir artışa dikkat çekmekte fayda var. Haziran 2025'te yine KAP'a yapılan açıklamada, otelin yeniden yapımı ve konferans merkezinin yenilenmesi için ayrılan 80 milyon dolarlık bütçe 100 milyon dolara çıkarıldı. Yani otelin maliyeti 20 milyon dolar daha arttı. Projedeki bazı iyileştirmelerin bu maliyet artışına neden olduğu belirtildi. 2021'de proje başladığında yatırım için ayrılan 5 milyon tutarındaki finansman ihtiyacının da 40 milyon dolarlık kısmının Koç Holding'e tahsisli sermaye artırımı yapılarak finanse edileceği kaydedildi. Dünkü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamaya dönersek, Temmuz 2024'teki 2,1 milyar liralık teşvikin 2,7 milyar liraya çıkarıldığı belirtiliyordu: "Divan Talya Oteli'nin yeniden yapım sürecinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve son olarak 9 Ağustos 2025 tarihli özel durum açıklamamız ile süresinin 29 Nisan 2027 tarihine kadar uzatıldığı duyurulan yatırım teşvik belgesinin tutarı inşaat maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle yaklaşık 2,1 milyar TL'den yaklaşık 2,7 milyar TL'ye artırılmıştır."
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