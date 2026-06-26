Altın yine düştü!
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 6 bin liranın altını gördü. Sert düşüş, altını güvenli liman olarak gören küçük yatırımcıda belirsizlik oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 6 bin liranın altını gördü. Sert düşüş, altını güvenli liman olarak gören küçük yatırımcıda belirsizlik oluşturdu.
Altındaki düşüş derinleşti. ABD'de faiz artışı beklentisi doların değerini artırdı. Bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metallerin fiyatını baskıladı.
Ons altın 4 bin dolara kadar düşerken son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.
Şubat atında 7 bin 800 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın 6 bin liranın da altına indi. Son 4 ayda yaşanan yüzde 25'lik düşüş, küçük yatırımcının kafası karıştı.
BUNDAN SONRAKİ SEYİR NASIL OLACAK?
Uzmanlara göre, ağustos ayı sonrası beklentiler yüksek ancak şu an içinde bulunulan düğün sezonu için altının oldukça ideal seviyede olduğu belirtiliyor.
Kuyumcu Varol Erdoğan, evlenecekler ya da düğün yapacakların altınlarını bir an önce alması gerektiğini ifade etti.
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