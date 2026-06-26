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Ekonomi
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Altın yine düştü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yine düştü!

Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 6 bin liranın altını gördü. Sert düşüş, altını güvenli liman olarak gören küçük yatırımcıda belirsizlik oluşturdu.

#1
Foto - Altın yine düştü!

Altındaki düşüş derinleşti. ABD'de faiz artışı beklentisi doların değerini artırdı. Bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metallerin fiyatını baskıladı.

#2
Foto - Altın yine düştü!

Ons altın 4 bin dolara kadar düşerken son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

#3
Foto - Altın yine düştü!

Şubat atında 7 bin 800 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın 6 bin liranın da altına indi. Son 4 ayda yaşanan yüzde 25'lik düşüş, küçük yatırımcının kafası karıştı.

#4
Foto - Altın yine düştü!

BUNDAN SONRAKİ SEYİR NASIL OLACAK?

#5
Foto - Altın yine düştü!

Uzmanlara göre, ağustos ayı sonrası beklentiler yüksek ancak şu an içinde bulunulan düğün sezonu için altının oldukça ideal seviyede olduğu belirtiliyor.

#6
Foto - Altın yine düştü!

Kuyumcu Varol Erdoğan, evlenecekler ya da düğün yapacakların altınlarını bir an önce alması gerektiğini ifade etti.

#7
Foto - Altın yine düştü!

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