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Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

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Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üretimlerini Mısır'a taşıyan tekstik devlerinin son yaşanan gelişmelerin ardından karar değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Foto - Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) tarafından Güngören'de bir otelde düzenlenen Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir üretim üssü olduğuna dikkat çekti.

#2
Foto - Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Son yıllarda pandemiyle birlikte ekonomide yaşanan dalgalı sürecin bazı üreticileri yanılttığını belirten Bakan Bolat, "2021 ve 2022'deki anormal büyüme, Kovid-19 nedeniyle Batı'nın Çin ve Uzakdoğu yerine koşarak buraya gelmesinden ve 'Al sana iki yıllık sipariş, peşin para' şeklindeki talebinden kaynaklandı" dedi. O dönem genel ihracatta da talep patlaması nedeniyle artış yaşandığına işaret eden Bolat, sonraki süreçte dış talep zayıflasa da büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı.

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Foto - Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Bolat, "Bu sektör bitti, devlet bu sektörü gözden çıkardı gibi asla düşünülmeyen tevatürler ortalarda dolaşıyordu" şeklinde konuştu. Bolat, şöyle konuştu:"28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran'a karşı savaş açtı. Ne oldu? Bir anda siparişlerde artış olmaya başladı. O Uzakdoğu ülkelerine giden müşterilerin bir kısmı tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Lojistik maliyetleri yükseldi Uzakdoğu'dan. Artı tedarik konusunda şüpheler oluştu. Ne yapacağız? En güvenilir, en başarılı imalatçı bölgede. En yakın lojistik üssü, en güvenilir tedarik üssü, en kaliteli üretim üssü Türkiye. 'Hadi tekrar siparişleri Türkiye'ye döndürmeye başlayalım.' Öyle değil mi arkadaşlar? Son 3-4 aydır bu trend oluştu. 'Şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, eyvah biz de onlara takılalım.' denirken şimdi de 'Gidenler geri dönmeye başladı.' deniliyor. Orada sıkıntı çektiler. 'Türkiye'deki kalite, tasarım, donanımlı, başarılı ve nitelikli iş gücü noktasında eksiklikler var. Onun için biz yeniden evimize dönelim' diyorlar."

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Foto - Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Bakan Bolat, Türk üreticilerin ve tacirlerin dünyanın her yerine yayılmış durumda olduğunu, 215 ülke ve gümrük noktasına ihracat yaptıklarını belirterek, yurtdışından gelip Türkiye'de yatırım yapan 89 bin şirketin bulunduğunu söyledi. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim gibi alanlara yönelik aldıkları kararlardan bahseden Bolat, "Bunların etkisini hazır giyimde, iplikte, kumaşta, deride, saraciyede ve ayakkabıda görüyoruz. Bu alanlarda ithalat geçen yıla göre daha az" dedi.

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Foto - Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Bakan Bolat, Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde hala dünyanın önemli bir üretici ve ihracatçı ülkesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İç pazarı da kattığımızda, ki iç pazarımız ihracatımızdan daha büyük, 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükümet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister? Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu tevatürler yanlış."

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