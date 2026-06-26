Türkiye'yi bıraktıklarına pişman oldular: Koşa koşa geri dönüyorlar

Bolat, "Bu sektör bitti, devlet bu sektörü gözden çıkardı gibi asla düşünülmeyen tevatürler ortalarda dolaşıyordu" şeklinde konuştu. Bolat, şöyle konuştu:"28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran'a karşı savaş açtı. Ne oldu? Bir anda siparişlerde artış olmaya başladı. O Uzakdoğu ülkelerine giden müşterilerin bir kısmı tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Lojistik maliyetleri yükseldi Uzakdoğu'dan. Artı tedarik konusunda şüpheler oluştu. Ne yapacağız? En güvenilir, en başarılı imalatçı bölgede. En yakın lojistik üssü, en güvenilir tedarik üssü, en kaliteli üretim üssü Türkiye. 'Hadi tekrar siparişleri Türkiye'ye döndürmeye başlayalım.' Öyle değil mi arkadaşlar? Son 3-4 aydır bu trend oluştu. 'Şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, eyvah biz de onlara takılalım.' denirken şimdi de 'Gidenler geri dönmeye başladı.' deniliyor. Orada sıkıntı çektiler. 'Türkiye'deki kalite, tasarım, donanımlı, başarılı ve nitelikli iş gücü noktasında eksiklikler var. Onun için biz yeniden evimize dönelim' diyorlar."