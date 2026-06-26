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Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı

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Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı

Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinen ABD’li Temsilci Josh Gottheimer Ankara'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.

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Foto - Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı

Trump yönetimi, Ankara’daki NATO zirvesi öncesi Kongre’nin itirazlarına rağmen Türkiye’ye milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını hayata geçirmeyi planlıyor. Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik edilecek olan General Electric motorların değeri toplam 700 milyon dolardan fazla olacak. Kongre’deki Dış İlişkiler Komitesi’nin yeşil ışık yakmamasına rağmen satışın ilerleyen günlerde finalize edilmesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye bilgi vermesi bekleniyor.

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Foto - Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı

Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik jet motor satışına tepki gösteren Gottheimer, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve Putin'e yakınlaşırken müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ı (GKRY) tehdit etti.

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Foto - Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı

Buna rağmen Trump yönetimi, savaş uçaklarına güç verecek gelişmiş motorları Türkiye'ye satmaktan memnuniyet duyuyor. Erdoğan güvenilemez; bu karar geri alınmalıdır" dedi.

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Foto - Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı

Gottheimer’ın yanı sıra bir başka Demokrat Temsilci Dina Titus da Trump yönetiminin Türkiye’ye jet motoru satışını onaylaması halinde kararı bloke etmek için tasarı hazırlayacaklarını duyurmuştu.

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Yorumlar

Kocasolak

Henüz bir şey veren yok, sadece kongreye SUNDU hepsi bu. Kongrede ta gündeme gelmeden yada oylanmadan NATO zirvesi bitmiş olacaktır. ABD bizimle dalga geçiyor, oyalama taktikleri yapıyor. Asıl ÜZÜCÜ olan bizim hâlâ bunlara inanıyor olmamız.
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