Josh Gottheimer: Türkiye'ye satmaktan vazgeçmeliyiz, karar geri alınmalı
Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinen ABD’li Temsilci Josh Gottheimer Ankara'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinen ABD’li Temsilci Josh Gottheimer Ankara'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Trump yönetimi, Ankara’daki NATO zirvesi öncesi Kongre’nin itirazlarına rağmen Türkiye’ye milyonlarca dolar değerinde onlarca jet motorunun satışını hayata geçirmeyi planlıyor. Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik edilecek olan General Electric motorların değeri toplam 700 milyon dolardan fazla olacak. Kongre’deki Dış İlişkiler Komitesi’nin yeşil ışık yakmamasına rağmen satışın ilerleyen günlerde finalize edilmesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye bilgi vermesi bekleniyor.
Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik jet motor satışına tepki gösteren Gottheimer, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ve Putin'e yakınlaşırken müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ı (GKRY) tehdit etti.
Buna rağmen Trump yönetimi, savaş uçaklarına güç verecek gelişmiş motorları Türkiye'ye satmaktan memnuniyet duyuyor. Erdoğan güvenilemez; bu karar geri alınmalıdır" dedi.
Gottheimer’ın yanı sıra bir başka Demokrat Temsilci Dina Titus da Trump yönetiminin Türkiye’ye jet motoru satışını onaylaması halinde kararı bloke etmek için tasarı hazırlayacaklarını duyurmuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23