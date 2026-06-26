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Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

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Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalara serilmeye başlandı.

#1
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Bitkilerden elde edilen kök boyalarla orijinal tezgahlarda dokunan el yapımı halılarıyla bilinen Döşemealtı'nda, hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

#2
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilen kök boyalı el dokuması halı ve kilimler, ilçedeki tesislerde yıkanıp kurutulduktan sonra bakım ve onarımdan geçiriliyor.

#3
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Renklerinin güneş ışığıyla daha pastel bir tona dönüşmesi amacıyla halılar, hasadı tamamlanan buğday tarlalarına seriliyor. Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneşli günlerde yeniden tarlalardaki yerlerini alıyor.

#4
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Yaz boyunca Antalya'nın sıcak ikliminde bekletilen ve belirli aralıklarla çevrilen halıların güneşten eşit şekilde yararlanmaları sağlanıyor.

#5
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Eylül ayından itibaren tozlarından arındırılarak toplanan halılar, yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.

#6
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

El dokuması halıların ticaretini yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, halıların yaklaşık 3 ay süreyle tarlalarda serili halde kaldığını söyledi.

#7
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Her gün sabah saatlerinde tarlaya gelerek halıları sermeye başladıklarını belirten Akbaba, "Halıların canlı olan renklerini pastelleştirmeyi amaçlıyoruz.

#8
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Ayrıca, güneş altında olduğu için güve adı verilen böcek de halıya zarar veremiyor. Hepsi birbirinden kıymetli halılar. Çoğu el dokuması ve kök boyası halılar, buradaki işlemlerin ardından yurt dışına gönderiliyor." dedi.

#9
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Halıların tarlalara serilmeye başlamasıyla çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladıklarına işaret eden Akbaba, "Bana sosyal medyadan ulaşıp 'Ne zaman serilecek?' diye soruyorlardı.

#10
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Serilmeye başlayınca da fotoğrafseverler, gelin ve damatlar tarlalara gelmeye başladı. İlgilerinden dolayı mutlu oluyoruz." diye konuştu.

#11
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

İstanbul'da halı ticareti yapan şirketin sahibi Nedim Turan da Anadolu'nun çeşitli yerlerinden topladığı halıları Döşemealtı'na getirerek tarlalara serilmesi için buradaki şirkete verdiğini ifade etti.

#12
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Halıların yaklaşık 3 ay boyunca tarlalarda bekletildiğini belirten Turan, "Eylül ayında buradaki halıları toplatıyor ve İstanbul'daki dükkanımıza götürüyoruz. Oradan da yurt dışındaki meraklılarına gönderiyoruz. En fazla ABD, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç ve Almanya'dan ilgi görüyor." şeklinde konuştu.

#13
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Fotoğraf çekmek amacıyla Adana'dan gelen Ayşe Yonga ise halı tarlalarını Türkiye'nin önemli kültürel değerlerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

#14
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Tarlalardaki renkli görüntülerin kendisini etkilediğini dile getiren Yonga, "Burada fotoğraf çekmek beni çok mutlu etti.

#15
Foto - Sıcaklarla dönüşüm başladı Buğday ektikleri tarla halıya döndü

Eski günleri hatırladım. Sosyal medya hesabımda paylaşacağım fotoğrafların büyük ilgi göreceğine inanıyorum." dedi.

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