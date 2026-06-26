Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi
İki gün içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli depremlerin arkası kesilmiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İki gün içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli depremlerin arkası kesilmiyor.
Venezuela depremi sonrası yine Japonya'nın Çiba eyaletinde Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.
2 GÜNDE DÖRT BÜYÜK DEPREM ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,8 kilometre olarak kaydedildi.
Venezuela'da da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremlerin derinliği Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak ölçüldü.
Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının on binleri aştı, binlerce kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarındaki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.
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