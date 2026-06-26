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Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

İki gün içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen şiddetli depremlerin arkası kesilmiyor.

#1
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Venezuela depremi sonrası yine Japonya'nın Çiba eyaletinde Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#2
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin 3 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, 43 kilometre derinlikte kaydedildi.

#3
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

#4
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

2 GÜNDE DÖRT BÜYÜK DEPREM ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#5
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Depremin derinliği 8,8 kilometre olarak kaydedildi.

#6
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Venezuela'da da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda da 7,2 büyüklüğünde deprem oldu.

#7
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Depremlerin derinliği Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak ölçüldü.

#8
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının on binleri aştı, binlerce kişinin ise yaralandığını bildirdi.

#9
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#10
Foto - Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Dünya beşik gibi

Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarındaki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

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