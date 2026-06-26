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Türkiye
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Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir harita yayımlayarak Akdeniz’den Ege'ye, Karadeniz'den Doğu'ya kadar pek çok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Foto - Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Foto - Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Foto - Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Foto - Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Foto - Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

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Foto - Meteoroloji'den çok sayıda il için korkutan uyarı!

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