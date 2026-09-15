Raci Şaşmaz, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığını açıkladı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade veren Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinden Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın diziden neden ayrıldığına yönelik soruya da cevap verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade veren Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinden Raci Şaşmaz, Osman Sınav’ın diziden neden ayrıldığına yönelik soruya da cevap verdi.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne dair soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri ifade verdi. Dizide Kozinoğlu'nu temsil eden "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin ölümüyle ilgili bazı sahneler soruşturma kapsamında incelemeye alınmıştı.
Dün (14 Eylül) Silivri Adliyesi'ne giderek ifade veren senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesinden bazı bölümler ortaya çıktı. Raci Şaşmaz, ifadesinde dizinin senaryosunun yazımı sürecinde FETÖ'cülerden yönlendirme aldıklarına dair iddiaları reddetti.
Şaşmaz, iddialar hakkında şunları söyledi: “Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kereler cevap verildi, bir kez daha verelim. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftiradır, Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır.”
Şaşmaz, dizinin ilk yapımcısı Osman Sınav'ın diziden çekilmesiyle ilgili de şunları anlattı: “Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur.”
Şaşmaz, FETÖ'yle birlikte anılmaktan rahatsız olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım.”
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