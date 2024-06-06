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Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

2024-06-06 11:01:46
Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Türkiye'ye yönelik tepki çeken bir tehdit geldi.

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Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin ekonomi politikalarından rahatsız olarak skandal bir tehditte bulundu.

#2
Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, para politikalarında köklü değişikliklere gitmiş ve ekonominin başına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek getirilmişti.

#3
Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Şimşek'in ekonomi modelinde Türkiye'ye Batı ülkelerinden girecek sıcak para girişleri ön planda tutulurken, atılan adımların sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunda olumlu değişiklikler yapmış ve Türkiye’nin kredi risk puanında da dikkat çeken düşüşler gözlenmişti.

#4
Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk ekonomi göstergelerinde yaşanan değişiklere ilişkin konuştu ve Türkiye’yi tehdit etti.

#5
Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ukrayna’ya silah tedarik ülkelere tehditler savururken, Türkiye’ye de ekonomi üzerinden tehditte bulundu.

#6
Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Putin, “Türkiye’nin ekonomi yönetimi son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor.

#7
Foto - Putin'den Türkiye'ye küstah tehdit: Kaybedersiniz

Bu muhtemelen kötü bir şey değil. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olacaktır.” söyleminde bulundu.

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Yorumlar

salim

yo komşu doğru söylemiş, tehtid değil tespit

OMUT

Rusya her zaman AMARİKADAN ve avropadan çok AHLKLI ve güvenilir bir müttefik olmuştur. AMARİKA VE İNGİLİZ TAM BİR YAHODİ ZİHNİYETİ GİBİ SİNSİ VE ŞEYTANİ TUZAKLARI VAR.
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