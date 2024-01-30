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Dünya
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Putin’den "Türkiye" bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

2024-01-30 16:56:59
Putin’den “Türkiye” bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Görüşmede iki liderin Ukrayna ve diğer konuları görüşeceği belirtildi. Rus devlet haber ajansı TASS'ın bugün Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov'a dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edecek. Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna ve diğer konuları görüşeceği belirtildi.

#1
Foto - Putin’den "Türkiye" bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre Putin'in uluslararası ziyaretleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesindeki rolü nedeniyle Mart 2023'te tutuklama emri çıkarmasından bu yana kısıtlanmıştı. Kendisini savaşın tarafları arasında arabulucu olarak konumlandıran Türkiye, Temmuz 2022'de Ukrayna limanları dışında deniz ticaretinin yeniden başlamasına olanak tanıyan tahıl anlaşmasına aracılık etmede önemli bir rol oynamıştı.

#2
Foto - Putin’den "Türkiye" bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

Rusya'nın tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmanın Temmuz 2023'te çökmesinden bu yana Ankara, hem Kiev hem de Moskova ile temas halinde olup anlaşmanın restorasyonu seçeneklerini tartışıyor. Erdoğan, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret etmiş, tahıl anlaşması ve diğer konuları görüşmek üzere Putin ile görüşmüştü. Ushakov TASS'a iki liderin önümüzdeki görüşmelerde olası bir barış anlaşması da dahil olmak üzere Ukrayna'yı tartışacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.

#3
Foto - Putin’den "Türkiye" bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

Rusya son aylarda Ukrayna'daki geniş çaplı savaşa yönelik olası bir barış anlaşmasını tartışmaya istekli olacağının sinyalini verdi.

#4
Foto - Putin’den "Türkiye" bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

Batı'da ve Ukrayna'da çok az kişi bu tür müzakerelerin iyi niyetli olacağına inanıyor; zira Putin yakın zamanda savaşa yönelik maksimalist hedeflerini yineledi ve bu hedeflerin Şubat 2022'den bu yana aynı kaldığını vurguladı.

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