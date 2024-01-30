Putin’den “Türkiye” bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar

Rusya'nın tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmanın Temmuz 2023'te çökmesinden bu yana Ankara, hem Kiev hem de Moskova ile temas halinde olup anlaşmanın restorasyonu seçeneklerini tartışıyor. Erdoğan, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret etmiş, tahıl anlaşması ve diğer konuları görüşmek üzere Putin ile görüşmüştü. Ushakov TASS'a iki liderin önümüzdeki görüşmelerde olası bir barış anlaşması da dahil olmak üzere Ukrayna'yı tartışacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.