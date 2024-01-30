2024-01-30 16:56:59 Putin’den “Türkiye” bombası! Aldıkları kararı böyle açıkladılar
Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Görüşmede iki liderin Ukrayna ve diğer konuları görüşeceği belirtildi. Rus devlet haber ajansı TASS'ın bugün Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov'a dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret edecek. Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna ve diğer konuları görüşeceği belirtildi.