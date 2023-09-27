2023-09-27 07:32:17 Prof. Dr. Şen'den İstanbul için uyarı! Bu güne dikkat...
Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. "Türkiye sonbahara hazırlanıyor" diyen Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgesinde yağış yapacak. Perşembe günü Marmara bölgesinde kuvvetli bir yağış gibi görünüyor. Bugünden itibaren Türkiye yağışlı hava olaylarına girecek" dedi. Şen, sel riski için, "Türkiye'nin hiçbir yerinde görünmüyor öyle bir risk ama Perşembe günü İstanbul için biraz dikkat etmemiz gerekecek. Hem İstanbul hem Trakya için" diye konuştu.