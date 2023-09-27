Prof. Dr. Şen'den İstanbul için uyarı! Bu güne dikkat...

Libya'da bir şey olacak mı? Libya'nın kıyısında olacak ama karaya çıkarsa ne olur onu bilemiyorum şu anda. Bu sistem yavaş yavaş doğuya doğru geliyor. Doğu'ya doğru gelince enerjisini kaybedecek esasında. Yarın öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgesinde Yağış yapacak. Yarın ki yağış çok önemli bir yağış değil o kadar. Ama Perşembe günü Marmara bölgesinde önemli bir yağış gibi, kuvvetli bir yağış gibi görünüyor. Hatta bugünden itibaren Türkiye yağışlı hava olaylarına girecek. Ama bu yağış yerel ve sürekli değil. Yerel, Marmara'da yağarken Ege'de olmayacak gibi. Ama bir hafta sürecek bir yağışlı mevsime giriyoruz.