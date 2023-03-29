Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, büyüklerinin sözlerinden yola çıkarak yardım geldiği sürece dağıtacaklarını söyleyerek, "Pandemide iş yerleri kapandığı için böyle bir yer düşündüm. Burası gördüğünüz gibi çok özenle yapılmış bir yer değil. Caminin müştemilatı daha önceden kazma kürek koyduğumuz bir yerdi. Burada büyüklerimizin söylediği gibi ‘Bulursak dağıtırız, bulamazsak sabrederiz’ şeklinde yardım yapılıyor. Kazana girecek ne varsa bütün malzemeler var. Un, şeker, makarna, çay ve benzeri ürünleri birleşirdik, git gide daha da fazla oldu. Yurt dışından ve şehrimizdeki saygıdeğer esnaflarımız da yardımlarda bulunuyor. Biz de elimizden geldiği kadar dağıtıyoruz. Mesela dün 110 kişiye gıda verdik" dedi.