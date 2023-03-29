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Yaşam
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Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

2023-03-29 12:00:20
Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

#1
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nin müştemilatına kurulan hayır bakkalı, ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu tarafından pandemi döneminde ortaya atılan fikir sonucunda hayır bakkalına çevrilen müştemilatta, ücretsiz olarak 3 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. Hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ile ayakta duran hayır bakkalında alınan her bir erzak, titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Temel mutfak erzaklarının tamamını alabilen ihtiyaç sahipleri, ayda bir sefer bu haktan yararlanabiliyor.

#2
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, büyüklerinin sözlerinden yola çıkarak yardım geldiği sürece dağıtacaklarını söyleyerek, "Pandemide iş yerleri kapandığı için böyle bir yer düşündüm. Burası gördüğünüz gibi çok özenle yapılmış bir yer değil. Caminin müştemilatı daha önceden kazma kürek koyduğumuz bir yerdi. Burada büyüklerimizin söylediği gibi ‘Bulursak dağıtırız, bulamazsak sabrederiz’ şeklinde yardım yapılıyor. Kazana girecek ne varsa bütün malzemeler var. Un, şeker, makarna, çay ve benzeri ürünleri birleşirdik, git gide daha da fazla oldu. Yurt dışından ve şehrimizdeki saygıdeğer esnaflarımız da yardımlarda bulunuyor. Biz de elimizden geldiği kadar dağıtıyoruz. Mesela dün 110 kişiye gıda verdik" dedi.

#3
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

Başkan Uçtu, hayırların devam ettiği ve ömrünün yettiğince bu hayrı devam ettirmek istediğini belirterek, "Ramazan ayının bereketiyle birlikte Rabbim verenlerden razı olsun. Gönderdiklerini yağmur gibi günde yaklaşık 100 kişiye veriyoruz. Onlar verirlerse biz de onların hizmetkarıyız. Dualar onlara, hizmet bizlere. Gelenlere ayda bir sefer veriyoruz. Yüzde 70 yabancılardan oluşuyor. Türk milleti misafirperverdir, o yüzden onları geri çevirmiyoruz. Buraya gelen Hristiyanlar da var. Biz kimseyi ayırt etmeyiz çünkü kültürümüzde ve inancımızda bu vardır. Bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Verenlere Allah daha çok versin, ibadetlerini kabul etsin. Biz de Rabbim ömür verdikçe hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

Hayır bakkalında dağıtımlara yardımcı olan Birsen Özen, ihtiyaç sahiplerinin her ürünü ücretsiz aldığını söyleyerek, "Burada hocamız bize vesile oldu. İhtiyaç sahipleri buraya geliyorlar. Hayır sahipleri yardım yaptıkları zaman erzakları poşete koyup veriyoruz. Olduğu zaman ne varsa paylaşıyoruz, olmadığı zaman da maalesef yapacak bir şey yok. Bir erzak kolisinde ne olursa ihtiyaç sahipleri alıp gidebiliyor. O yüzden bizde para geçmiyor. Biz de hocama yardım ediyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

#6
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

#7
Foto - Poşetini dolduran gidiyor | Bu bakkalda para geçmiyor

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