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Sağlık
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Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor
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Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

Sosyal medyada akım haline gelen ve ağızdan duman çıkmasını sağlayan sıvı azotlu "Ejderha Nefesi" adlı atıştırmalıklar hakkında uzmanlar hayati uyarılarda bulundu. Sıvı hali eksi 196 derece olan bu maddelerin mide ve bağırsak delinmesinden soğuk yanıklarına, kan zehirlenmesinden ölümcül astım ataklarına kadar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı açıklandı.

#1
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

Son dönemde Türkiye ve dünyada konuşulan "Ejderha Nefesi" olarak isimlendirilerek satılan, ağız ve burundan beyaz duman çıkmasını sağlayan sıvı azotlu atıştırmalıkların oluşturabileceği tehlikelere karşı uyaran Prof. Dr. Mahir İğde, "Sıvı hali eksi 196 derecedir, bir anda buharlaşmaya başlıyor, sağlık açısından son derece sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken bir ürün. Ağzınızdan buhar çıksın diye böyle bir riske girmeye değer mi? Hastalarımız geliyor, şükür ki bağırsak delinmesiyle karşılaşmadık ama ciddi enfeksiyonlarla karşılaştık. Ejderha nefesi çok ciddi oranda ölümcül durumlara sebep olabiliyor. Lütfen hem kendinizi hem çocuklarınızı bundan korumaya çalışın" dedi.

#2
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

Özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler bir eğlence akımına dönüşen dumanlı atıştırmalıklar, arka planında büyük bir sağlık faciasını barındırıyor. "Ejderha Nefesi" adıyla piyasaya sürülen ve sıvı azota batırılarak servis edilen bu abur cuburlar, uzmanlar tarafından "kesinlikle tüketilmemesi gereken tehlikeli maddeler" kategorisinde gösteriliyor. Görsel bir eğlence uğruna hayatın riske atılmaması gerektiğini vurgulayan tıp otoriteleri, bu ürünlerin vücut içinde aniden genleşerek iç organlarda kalıcı ve ölümcül hasarlar bırakabileceği konusunda anne babaları uyardı.

#3
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

EKSİ 196 DERECELİK ŞOK: MİDE VE BAĞIRSAKLARI DELEBİLİR Son dönemde Türkiye ve dünyada konuşulan "Ejderha Nefesi" olarak isimlendirilerek satılan sıvı azotlu atıştırmalıklara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mahir İğde, görünüşüyle özellikle çocukları cezbeden dondurma gibi çeşitli ürünlerde kullanılan, tüketildiğinde ağız ve burundan beyaz duman çıkmasını sağlayan atıştırmalıkların oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekti.

#4
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

“SAĞLIK AÇISINDAN SON DERECE SIKINTILI BİR DURUM” ‘Sıvı azotu alıyorlar, her türlü abur cuburun içine gömüyorlar’ diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mahir İğde, "Sonra hava ile temas ettiğinde; sıvı hali eksi 196 derecedir, bir anda buharlaşmaya başlıyor. Tüketirken ağzınızdan burnunuzdan buharlar çıkıyor, o görüntü insanların hoşuna gidiyor. O yüzden ejderha nefesi deniyor ama sağlık açısından son derece sıkıntılı bir durum. Düşünün, eksi 196 derecede tutulması gereken bir madde, bir anda oda sıcaklığıyla karşılaşınca anında buharlaşmaya başlıyor, yani çok soğuk bir maddeye maruz kalıyorsunuz. Tamamen buharlaşmadan bağırsaklara ve mideye giderse aniden genleşerek bağırsağı delebiliyor. Delmese bile çok yüksek basınç yaptığı için çok ciddi karın ağrısı yapabiliyor. Oradaki bakterilerin bağırsak yoluyla kana karışmasına sebep olarak sepsis dediğimiz çok ciddi enfeksiyonları yapabiliyor. Özellikle alerjik kişilerde hem alerjiyi tetikleyebiliyor, astım atağı, ürtiker gibi hem de alerjik olmayan kişilerde alerji gelişmesine neden olabiliyor" dedi.

#5
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

“HİÇBİR ŞEKİLDE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BİR ÜRÜN” Sözlerini sürdüren Prof. Dr. İğde, "En iyi şartlarda alınması bile çok soğuk bir maddeye maruziyet oluşturduğu için ağızda, yemek borusunda çok ciddi soğuk yanıklarına neden olabiliyor.

#6
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

Çocuğa anormal şartlarda abur cubur veriyorsunuz, abur cuburun kendisi bile zaten çocuklarda çok ciddi alerjik reaksiyonlara, anafilaksi ve benzer problemlere neden olabiliyor. Hiçbir şekilde kullanılmaması, tüketilmemesi gereken bir ürün. Ciddi karın ağrısı, ishal, kusmalara neden olabiliyor, bunlardan bir tanesini bile görseniz direkt acile gitmeniz gerekiyor. Ağzınızdan buhar çıksın diye böyle bir riske girmeye değer mi, kesinlikle değmez. Lütfen hem kendinizi hem çocuklarınızı korumaya çalışın" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

“ÖLÜMCÜL DURUMLARA SEBEP OLABİLİYOR” Başvurulara ilişkin konuşan Prof. Dr. İğde, "Geliyorlar, bir kusma başladığı zaman zaten 8-12 saat gözlemliyoruz. Sıvı vermemiz gerekiyor, yanında enfeksiyon var mı, onu bulmaya çalışıyoruz. Gerekirse koruyucu antibiyotik veriyoruz. "

#8
Foto - Popüler akımın arkasındaki gizli tehlike: ‘Ejderha nefesi’ ölüme davetiye çıkarıyor

". Şükür ki şimdiye kadar hiçbir bağırsak delinmesiyle karşılaşmadık ama ciddi enfeksiyonlarla karşılaştık. Bağırsak delinmesi ihtimali olduğu için de çocukları 3-4 gün hatta 5 gün takip etmemiz gerekti. Mümkün mertebe çocuklarımızı içerisinde katkı maddesi olmayan doğal besinlerle büyütmeye çalışalım. Ejderha nefesi çok ciddi oranda ölümcül durumlara sebep olabiliyor. Nasıl; bağırsakta aşağı inen buharlaşmamış azotun neden olduğu ani genleşme bağırsak delinmesi yapıp hayatı tehdit edebiliyor. Çok ciddi enfeksiyona ve buna bağlı ölümcül duruma sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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