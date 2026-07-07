Berat Albayrak döneminde başlatılmıştı! Milli enerji vizyonunda yeni rota Hint Okyanusu...
ABD ile İran arasında çıkan savaş, küresel enerji piyasalarını alt üst ederken dünya yeni bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Ancak Türkiye son 10 yılda attığı stratejik adımlar sayesinde bu sürece hazırlıklı yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik vizyon ve Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan milli enerji hamlesi, bugün yaşanan küresel enerji krizinde Türkiye'nin elini güçlendirdi. Türkiye, mavi vatanın yanı sıra artık petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini yurt dışında da sürdürüyor. Somali’nin ardından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa'dan oluşan sismik araştırma filosunun, eylül ayında Pakistan'a ulaşarak Hint Okyanusu'nda çalışmalara başlaması planlanıyor.