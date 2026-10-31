Suriye’de yeni yönetimin ilk büyük krizi: Sokaklar karıştı, Şara geri adım attı

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’da araştırmacı olan Suriyeli yazar Dr. Haid Haid, nüfusun “önemli bir bölümünün” Esad’ın devrilmesinden önceki duruma kıyasla daha kötü durumda olduğunu söyledi. Haid, ekonomik krizin hükümet için “en tehlikeli konulardan biri” olduğunu ve bunun bir kısmının hükümetin kendi hatası olduğunu öne sürdü.Haid, “Krizin bir kısmı, mali kaynak yetersizliği ve eski rejimin bıraktığı mirasla ilgili. Ancak bu aynı zamanda, Suriye’yi liberal ve serbest piyasa ekonomisine doğru götüren ve insanların üzerindeki etkisini hesaba katmayan yeni politikaların doğrudan bir sonucu” ifadelerini kullandı. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı sözcüsü ise röportaj için kimsenin müsait olmadığını bildirdi. Şara döneminde Esad yönetimine uygulanan yaptırımlar kaldırıldı ve ABD, Suriye’yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkardı. Gücünü pekiştirmeyi sürdüren Şara, bu yılın başında kaynak bakımından zengin kuzeydoğuyu Kürt liderliğindeki SDG’den geri aldı. Dürziler ise güneyde özerk bir yönetim kurmak istedikleri bölgeleri kontrol ediyor, İsrail de güneybatının bazı kısımlarını işgal altında tutuyor.Ancak gerçek bir ekonomik toparlanma henüz yaşanmadı. Yarım milyon kişinin ölümüne ve nüfusun yarısının yerinden edilmesine yol açan savaşın ardından ülkenin büyük bölümü hala harabe halde. Kira ödeyemeyen birçok aile, kısmen yıkılmış binalarda yaşıyor. Dünya Bankası, yeniden inşa maliyetini 216 milyar dolar olarak tahmin ediyor ve yabancı yardım ile yatırım olmadan Suriye’nin yeniden inşasının mümkün olmayacağını belirtiyor.