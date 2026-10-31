Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Nearchos'un ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını korumak amacıyla donanmanın sahip olduğu en gelişmiş platform olduğunu ifade etti. Dendias, açıklamalarında askeri personelin maaşlarında iyileştirme yapılacağını da duyurdu. Ayrıca deniz personelinin denizde geçireceği yıllık sürenin 200 günle sınırlandırılacağını belirtti. Başbakan Kiryakos Miçotakis ise Nearchos'un teslim alınmasını memnuniyetle karşıladı. Yeni fırkateynin Yunanistan'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini artıracağını belirten Miçotakis, geminin Doğu Akdeniz'in güneydoğusunda istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.