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Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

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Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan komşu bu kez 1000 menzilli füze taşıyabilen yeni nesil savaş gemisi satın aldı.

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#1
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Fransa'da inşa edilen Belharra sınıfının ikinci gemisi Nearchos'u düzenlenen resmi törenle teslim aldı. Teslimat, Atina'nın deniz kuvvetlerini modernize etmeye yönelik kapsamlı programında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Nearchos'un filoya katılmasıyla birlikte Yunanistan'ın envanterindeki FDI (Fregate de Défense et d'Intervention) sınıfı fırkateyn sayısı ikiye yükseldi. Sınıfın ilk gemisi Kimon da daha önce Yunan donanmasının hizmetine girmişti.

#3
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Teslimatın ardından Nearchos'un, silah ve mühimmat entegrasyon çalışmalarının tamamlanması amacıyla Fransa'nın Brest Limanı'na gitmesi planlanıyor. Bu aşamada gemiye Exocet gemisavar füzeleri, Aster 30 hava savunma füzeleri, denizaltı savunma torpidoları, RAM füze sistemi ve ana top mühimmatının yüklenmesi öngörülüyor. Yunanistan, Fransız Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde 2027 yılında ilk Aster füzesi test atışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

#4
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Belharra programındaki üçüncü gemi Formion'un deniz testlerini tamamlamasının ardından 17 Aralık'ta Yunan donanmasına teslim edilmesi planlanıyor. Ancak gemi, daha gelişmiş Standard 2++ konfigürasyonuna yükseltilmesi amacıyla 2027 ilkbaharına kadar Fransa'nın Lorient Limanı'nda kalacak.

#5
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Programın dördüncü gemisi Themistocles'in inşasında da önemli ilerleme kaydedildi. Geminin 2028 yılının sonlarına doğru teslim edilmesi bekleniyor. SCALP Naval seyir füzeleriyle donatılması planlanan Themistocles, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili sayesinde Yunan donanmasına uzun menzilli stratejik taarruz kabiliyeti kazandıracak ilk fırkateyn olacak.

#6
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Nearchos'un ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını korumak amacıyla donanmanın sahip olduğu en gelişmiş platform olduğunu ifade etti. Dendias, açıklamalarında askeri personelin maaşlarında iyileştirme yapılacağını da duyurdu. Ayrıca deniz personelinin denizde geçireceği yıllık sürenin 200 günle sınırlandırılacağını belirtti. Başbakan Kiryakos Miçotakis ise Nearchos'un teslim alınmasını memnuniyetle karşıladı. Yeni fırkateynin Yunanistan'ın savunma ve caydırıcılık kapasitesini artıracağını belirten Miçotakis, geminin Doğu Akdeniz'in güneydoğusunda istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

#7
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Teslim töreninden önce Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Ukrayna'daki güvenlik gelişmeleri değerlendirilirken Avrupa savunma işbirliği ve insansız sistemler de ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

#8
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

İki ülke arasındaki temaslarda Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantı projesi ve savunma alanındaki yeni tedarik seçenekleri de gündeme geldi. Bu çerçevede Fransa'dan denizaltı ve jeostasyoner uydu tedarik edilmesi ihtimali üzerinde duruldu.

#9
Foto - Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar

Nearchos'un teslimatı, Yunanistan'ın Fransa ile geliştirdiği savunma ortaklığının deniz kuvvetleri boyutundaki önemli adımlarından biri olarak öne çıkarken, devam eden fırkateyn programı Atina'nın Doğu Akdeniz'deki askeri kapasitesini artırma hedefinin de bir parçası olarak görülüyor.

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