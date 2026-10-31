Sarıgül ailesinin kara kutusu itiraf etti! Özel jetlerle kaçırılan altınlar 4 ülkede aklanmış

"ALTIN VE PIRLANTALARI ÖZEL JETLE YURT DIŞINA ÇIKARIYORLARDI" Soruşturmada tutuklanan Cihan Tunç, ifadesinde Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş ile evli olduğu döneme ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Tunç'a göre nakit paralar, İstanbul Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya dönüştürülüyor, ardından özel jetlerle yurt dışına çıkarılıyordu. Tunç, ifadesinde şunları söyledi: "Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş'la evliyken Burak Kaya'ya ait özel bir jetle yurt dışı seyahatleri yapardı. Yaptıkları bu yurt dışı seyahatlerinde de altın ve pırlantaya çevirdikleri nakit parayı yurt dışına çıkarırlardı. Defalarca buna şahit oldum. Hatta havalimanında da Erol isimli bir şahıs vardı. Kendilerini aramamaları için bu kişiyle anlaşılmıştı. Ayrıca göstermelik senetler imzalayarak sözde bir alacak verecek ilişkisi yaratıp İsviçre'ye para kaçırıyorlardı."