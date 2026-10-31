Sarıgül ailesinin kara kutusu itiraf etti! Özel jetlerle kaçırılan altınlar 4 ülkede aklanmış
Sarıgül ailesi merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında kilit bir eşik atlanırken, ailenin "kara kutusu" olarak bilinen Cihan Tunç her şeyi itiraf etti. Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklandığı süreçte, Kapalıçarşı'da nakit paraların altın ve pırlantaya dönüştürülerek özel jetlerle yurt dışına kaçırıldığı ve Sarıgül varlıklarının Almanya, İsviçre, Avusturya ile KKTC hattında aklandığı belirtildi.