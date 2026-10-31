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THY'den Türklerin akın ettiği ülke için uyarı: Yarından itibaren vize istenecek! Suriye’de yeni yönetimin ilk büyük krizi: Sokaklar karıştı, Şara geri adım attı 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı! Resmen harekete geçecekler: Forvet hattının ilk büyük krizi patlak veriyor! Sarıgül ailesinin kara kutusu itiraf etti! Özel jetlerle kaçırılan altınlar 4 ülkede aklanmış Türkiye'nin fiber altyapısında rekor! Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Türk markaları nam salacak Resmen duyurdular: Türkiye'yi vurmak için 1000 km menzilli füze taşıyan gemi aldılar Bitki çaylarını böyle içen yandı! 'Hiç haberim yoktu' demeyin! Bilinçsiz kullanım böbrekleri vurabilir
Ekonomi
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8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

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8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, “3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü yani 6 bin 210 metre tek tüp uzunluğunda inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarıyla, o yüksek geçidi ve sekiz keskin virajı tarihe gömdük” dedi.

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de karayollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsur olduğunu kaydetti

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

TÜNEL UZUNLUĞU SON 24 YILDA 17 KAT ARTTI Son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

“Karayolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettik ve cennet vatanımızın dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. Bölünmüş yol ağını 6.101 kilometre uzunluğundan 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 ilimiz birbirine bağlanırken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık.”

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttiklerini söyleyen Uraloğlu, “Yani, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra biz bunu yaklaşık 17 kat artırdık. Bu tüneller sadece dağları delen yollar değil; üretim, ticaret, turizm, istihdamın çok önemli kanallarıdır.” şeklinde konuştu.

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

ERZURUM’UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 168 MİLYAR LİRA ÜZERİNDE YATIRIM Erzurum’u Rize’ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yollarını hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Arkamızda yapımı devam eden 9 adet tünel daha var. 8 adet tüneli de bitirmiş durumdayız. Biz toplam 196 kilometre olacak yolun 43 kilometresini tünel yapıyoruz. Erzurum, tarih boyunca Anadolu’nun kilidi, Kafkasya’nın kapısı, vatan sevdalısı Dadaşların yurdu olmuştur. Çifte Minareli Medrese’sinden Üç Kümbetler’e, Tortum Şelalesi’nden Palandöken’e kadar eşsiz bir medeniyet, kültür ve doğa hazinesidir. Aynı zamanda sanayisi, tarımı, hayvancılığı, kış turizmi ve lojistiğiyle ülkemizin stratejik merkezlerinden biridir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Erzurum’un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi en önemli önceliklerimizden biri haline getirdik. Son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik.”

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

“17 ÖNEMLİ KARAYOLU PROJEMİZİN YAPIMINA DEVAM EDİYORUZ” Erzurum’un 2002’de 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 629 kilometreye, 40 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 633 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “2018’de Ovit Tüneli’ni Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açtık. 2021’de Pirinkayalar Tünelini de açarak dar ve keskin 22 virajın yer aldığı bu zorlu geçişi konforlu ve güvenli seyir güzergahı haline getirdik. Yine, Horasan-Karakurt Yolu, Aksukapı Köprülü Kavşağı, Çobandede-Hınıs-Varto, Erzurum-Tekman Yolları gibi önemli projeleri de tamamladık. Kop Dağı Tüneli Geçişini de kapsayan Trabzon – Aşkale Yolu, Kırık Tüneli, Çirişli Tüneli ve Bağlantı Yolları, Pasinler Şehir Geçişi gibi 17 önemli karayolu projemizin de yapımına devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

“SEKİZ KESKİN VİRAJI TARİHE GÖMDÜK” Uraloğlu, Erzurum–Rize Yolu ile Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesinin, Türkiye’nin Kuzey-Güney koridorunda bulunan Doğu Karadeniz’i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan en önemli akslardan birisi olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “2018 yılında hizmete açtığımız Ovit Tüneli ile yapım çalışmaları süren Kırık Tüneli’nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki bu proje, ülke ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Dallıkavak Tüneli, bu kadim şehrin, bölgesel ve uluslararası ticaretin nabzının daha güçlü atmasını sağlayan hayati bir bağlantıdır.” dedi. Dallıkavak’a çıkıldığında Erzurum’un kışının başka bir dil konuştuğunu anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

#8
Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

“2.349 metre rakımdaki bu geçitte esen o sert ve keskin rüzgâr, karı savurur, tipi olur. Şehir merkezinde termometreler eksi 30 dereceleri gösterirken, bu zirve daha acımasızdır. Sekiz keskin virajı ve dik eğimiyle her dönüş, sürücüler için ayrı bir sınavdır. Erzurum’un meşhur kışı elbet güzeldir ama ulaşım için kusursuz bir altyapı ve organizasyon ister. İşte biz ilk etapta Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yollarının toplam 9 km’lik kesimini tamamlayıp hizmete sunarak bu beyaz kuşatmanın karşısına dikildik.” Bakan Uraloğlu, “3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü yani 6 bin 210 metre tek tüp uzunluğunda inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarıyla, o yüksek geçidi ve sekiz keskin virajı tamamen ortadan kaldırmış olduk. Güzergâhı 190 metre daha alçak bir kota indirdik; artık karın ve buzun en yoğun olduğu tepeyi değil, daha korunaklı bir hattı kullanmış olacağız. Tipinin, buzlanmanın ve çetin rüzgârların yerini; tünelimizin sunduğu aydınlık, kuru ve güvenli geçişle sağlamış oluyoruz” dedi.

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Foto - 8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

“YILLIK TOPLAM 103 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ” Dallıkavak Geçidi’nin korku ve tedirginlik duyulmadan konfor ve güven içinde geçileceğini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Projemizin açılmasıyla yolu 4,5 kilometre kısaltarak 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdük. Bu sayede yıllık toplam 103 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu aşağı yukarı 1.350 ton azaltmış olacağız. Elbette buradan Diyarbakır’a kadar uzanan güzergahtan bahsediyoruz.” DADAŞKENT-YILDIZKENT YENİ NESİL KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, “Burada da yıllık 137 milyon lira tasarruf etmiş olacağız. Bu da bizim için kıymetli.” diye konuştu.

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