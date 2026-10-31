8 keskin viraj tarih oldu: Dallıkavak Tüneli hizmete açıldı!

ERZURUM’UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 168 MİLYAR LİRA ÜZERİNDE YATIRIM Erzurum’u Rize’ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yollarını hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Arkamızda yapımı devam eden 9 adet tünel daha var. 8 adet tüneli de bitirmiş durumdayız. Biz toplam 196 kilometre olacak yolun 43 kilometresini tünel yapıyoruz. Erzurum, tarih boyunca Anadolu’nun kilidi, Kafkasya’nın kapısı, vatan sevdalısı Dadaşların yurdu olmuştur. Çifte Minareli Medrese’sinden Üç Kümbetler’e, Tortum Şelalesi’nden Palandöken’e kadar eşsiz bir medeniyet, kültür ve doğa hazinesidir. Aynı zamanda sanayisi, tarımı, hayvancılığı, kış turizmi ve lojistiğiyle ülkemizin stratejik merkezlerinden biridir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Erzurum’un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi en önemli önceliklerimizden biri haline getirdik. Son 24 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakı olarak Erzurum’un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik.”