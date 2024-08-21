2024-08-21 13:40:16 Polisle yaşadığı silahlı çatışmanın ardından yakalanan şahıs tutuklandı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir inşaatta görevli gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden ve polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'ta bulunan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçarak Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı.