SON DAKİKA
Ekonomi
Piyasalarda metal fırtına! Gümüş son 3 saatte yüzde 13 altın ise yüzde 2 çakıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasalarda metal fırtına! Gümüş son 3 saatte yüzde 13 altın ise yüzde 2 çakıldı

Küresel piyasalarda emtia fiyatları son yılların en sert ve ani düşüşlerinden birine sahne oldu.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metallerde adeta bir "kara saatler" senaryosu yaşandı. Gümüş fiyatları son 3 saat içerisinde yüzde 13 gibi akılalmaz bir oranda değer kaybederek serbest düşüşe geçerken, altın fiyatları da yüzde 2’lik bir gerileme ile bu sert çakılışa eşlik etti.

Ekranların kırmızıya boyandığı bu kısa zaman diliminde milyarlarca dolarlık pozisyon saniyeler içinde buharlaştı.

Piyasa uzmanları, bu ani çöküşün arkasında küresel büyük fonların eş zamanlı satış emirlerinin ve otomatik işlem robotlarının (algoritmaların) tetiklenmesinin yattığını belirtiyor. Gümüşteki yüzde 13’lük tarihi kayıp, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları büyük bir paniğe sürükledi.

Ons fiyatlarındaki bu sert gerileme, iç piyasada gram altın ve gram gümüş fiyatlarının da dakikalar içinde aşağı çekilmesine neden oldu.

Ekonomi koridorlarında ise bu sert düşüşün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönem politikalarına dair sızan bir bilgi mi yoksa küresel bir likidite sıkışıklığı mı olduğu tartışılmaya başlandı. Altının yüzde 2’lik düşüşü gümüşe kıyasla daha sınırlı görünse de, metal piyasalarındaki genel "çakılma" görüntüsü yatırımcı güvenini derinden sarstı.

Şu an için piyasalar bu büyük şoku atlatmaya çalışırken, analistler yatırımcıları panik işlemlere karşı sert bir dille uyarıyor. Sert düşüşün ardından bir "tepki alımı" gelip gelmeyeceği ya da bu satış dalgasının daha büyük bir finansal krizin öncüsü mü olduğu henüz netlik kazanmadı.

Ancak son 3 saatte yaşanan bu devasa kayıplar, 2026 yılı emtia piyasaları tarihine en spekülatif ve sarsıcı anlardan biri olarak şimdiden geçti.

