ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin “KORKUT”u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok

CSG'den yapılan açıklamaya göre, ortaklık, Avrupa ve küresel pazarlar için ortak savunma kabiliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Bu anlaşma, sadece Orta ve Doğu Avrupa'da değil, dünya genelinde savunma işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım oluşturuyor. Yeni kurulan ortak girişim, hava savunması, elektronik harp, akıllı mühimmat ve sınır güvenliği gibi kilit alanlarda teknik işbirliğine odaklanacak. Sistemin yerelleştirilmesi kapsamında, üretimin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki CSG tesislerine aktarılması planlanıyor.