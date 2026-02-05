ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin “KORKUT”u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok
Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, Avrupa pazarını sarsacak dev bir stratejik ortaklığa imza atarak Çek savunma devi Excalibur International ile el sıkıştı. Bu tarihi anlaşmayla, yerli ve milli KORKUT Hava Savunma Sistemi artık yüksek hareket kabiliyetine sahip Tatra platformları üzerinden dünyaya açılacak. Özellikle İHA tehditlerine karşı "maliyet-etkin" çözümüyle Avrupa menşeli rakiplerine fark atan KORKUT, kıtanın yeni koruyucu kalkanı olmaya aday gösteriliyor.