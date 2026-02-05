  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı Çok önemli deprem uyarısı! 'İstanbul depreminde 10 şehir daha yıkılır' Hava savunmasında kritik adım! Türkiye’nin “Çelik Kubbe”sini gördüler, “İlla bizde de olacak” dediler Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler Milyonlarca çalışan kadına müjde! Doğum izninde ezber bozan değişiklik: Hafta sayısı resmen uçuşa geçiyor Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin “KORKUT”u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok Sisi havalara uçacak! Türkiye'deki fabrikayı kapattılar Mısır'a açacaklar Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar... EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek
Gündem
4
Yeniakit Publisher
ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin "KORKUT"u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin “KORKUT”u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok

Türk savunma sanayiinin göz bebeği ASELSAN, Avrupa pazarını sarsacak dev bir stratejik ortaklığa imza atarak Çek savunma devi Excalibur International ile el sıkıştı. Bu tarihi anlaşmayla, yerli ve milli KORKUT Hava Savunma Sistemi artık yüksek hareket kabiliyetine sahip Tatra platformları üzerinden dünyaya açılacak. Özellikle İHA tehditlerine karşı "maliyet-etkin" çözümüyle Avrupa menşeli rakiplerine fark atan KORKUT, kıtanın yeni koruyucu kalkanı olmaya aday gösteriliyor.

#1
Foto - ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin "KORKUT"u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok

CSG'den yapılan açıklamaya göre, ortaklık, Avrupa ve küresel pazarlar için ortak savunma kabiliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Bu anlaşma, sadece Orta ve Doğu Avrupa'da değil, dünya genelinde savunma işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım oluşturuyor. Yeni kurulan ortak girişim, hava savunması, elektronik harp, akıllı mühimmat ve sınır güvenliği gibi kilit alanlarda teknik işbirliğine odaklanacak. Sistemin yerelleştirilmesi kapsamında, üretimin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki CSG tesislerine aktarılması planlanıyor.

#2
Foto - ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin "KORKUT"u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok

Bu ortaklığın ilk somut sonuçlarından biri, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin Tatra Force 6X6 tekerlekli platformuna entegre edilmesi olacak. Avrupa'daki müşterilerin yanı sıra küresel pazar için de tasarlanan bu sistem, benzer Avrupa menşeli hava savunma sistemlerine tam teşekküllü bir alternatif teşkil ediyor. İnsansız hava araçlarına karşı yüksek hareket kabiliyetine sahip ve etkili savunmanın artan önemini gösteren modern savaş alanı gelişmeleri göz önüne alındığında kendini kanıtlamış Tatra platformuna entegre edilen KORKUT sisteminin, kısa sürede müşteri ilgisini çekmesi ve uluslararası pazarda güçlü bir konum edinmesi bekleniyor.

#3
Foto - ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin "KORKUT"u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok

Excalibur International CEO'su Milos Sivara konuya ilişkin değerlendirmesinde KORKUT sisteminin, özellikle düşman İHA'larına karşı modern ve son derece etkili bir hava savunma çözümü sunduğunu ifade etti. Sivara, "Sistem, yüksek hassasiyetli programlanabilir mühimmat kullanıyor, bu da pratikte tek bir İHA'yı etkisiz hale getirme maliyetinin, İHA'nın kendi maliyetiyle kıyaslanabilir olması demektir. Bu düzeyde bir maliyet etkinliği, geleneksel füze tabanlı hava savunma sistemleriyle elde edilemez." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!
Gündem

Aile kırmızı çizgimizdir: Oktay Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, toplumun temel taşı olan aile kavramını merkeze alan bir dizide Gülben Ergen’in rol almasına kazan k..
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
CHP'li belediye başkanından skandal sözler!
Siyaset

CHP'li belediye başkanından skandal sözler!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na yönelik skandal sözleri olay oldu.
Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat
Gündem

Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li Ekrem İmamoğlu, halkın paralarıyla jetlerde, otel odalarında düzenlenen seks ve uyuşturucu partileri hakkında te..
Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Dünya

Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'

İran Devrim Muhafızları’ndan bir komutan, ABD’nin olası bir saldırısına karşılık ilk hedefin İsrail olacağını söyledi. İran’ın vereceği yanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23