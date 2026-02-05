Sisi havalara uçacak! Türkiye'deki fabrikayı kapattılar Mısır'a açacaklar
Kocaeli'de büyük fabrikasını kapatma kararı alan Türkiye'nin ünlü şirketinden flaş bir hamle geldi. Şirket Mısır'da tesis açmayı planlıyor. Resmi görüşmeler başladı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Mısır, son yıllarda Türk yatırımcılar için adeta cennet olmuş durumda. Koç Holding’den Yıldız Holding’e kadar ülkede yatırım yapan Türk devleri arasına Eczacıbaşı Grubu da katılıyor. Son yıllarda tekstil sektörünün üretim üssü haline gelen Mısır’a yatırım yapanlar kervanına katılan Eczacıbaşı, ilk önemli temasını gerçekleştirdi.
Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile bir araya gelen Eczacıbaşı Grubu yöneticileri, ülkede yatırım sinyali verdi. Eczacıbaşı heyeti, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü (GAFI) yönetimiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Mısır'ın inşaat malzemeleri sektörü ve diğer bazı sanayi alanlarındaki yatırım ve üretim fırsatları, üretim maliyetleri ve potansiyel genişlemeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Eczacıbaşı Mısır'ı yerel bir üretim merkezi olarak yatırıma dönüştürmeyi ve kendi markası altında, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine ihraç edilecek ürünler üretmeyi planlıyor. Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bakan Hasan El Hatib, Türk holdingiyle yapılan görüşmelerin, ülkenin yatırım ve ticaret entegrasyonunu güçlendirme ve bölgesel bir sanayi ve lojistik merkezi olarak kendini konumlandırma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti.
Eczacıbaşı’nın Arap coğrafyasında son birkaç yılda attığı adımların en önemlisi Mısır değil elbette. Daha önce Saudi Ceramics ile ortaklık için masaya oturan Eczacıbaşı, 2023 yılında endüstriyel madencilik konusunda Suudilerle işbirliği kararı almıştı.
Suudi borsasına 3 yıl önce yapılan bildirime göre, Almasane Alkobra Mining (Amak), Esan Eczacıbaşı ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arab Mining Co., Suudi Arabistan'da endüstriyel madencilik alanında 1 milyon Suudi riyali (267 bin dolar) sermayeli bir ortaklık kurma konusunda niyet mektubu imzalamıştı.
Anlaşmada ortaklığın yüzde 45'şer payı Esan Eczacıbaşı ve Amak'a; geri kalan yüzde 10'u ise Arab Mining'e ait olmuş, yeni yapılanma ile kuvars, feldispat, silis kumları ve çeşitli kil minerallerine yönelik operasyonları alınmak üzere imzalar atılmıştı.
