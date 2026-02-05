Sisi havalara uçacak! Türkiye'deki fabrikayı kapattılar Mısır'a açacaklar

Eczacıbaşı Mısır'ı yerel bir üretim merkezi olarak yatırıma dönüştürmeyi ve kendi markası altında, Avrupa Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine ihraç edilecek ürünler üretmeyi planlıyor. Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bakan Hasan El Hatib, Türk holdingiyle yapılan görüşmelerin, ülkenin yatırım ve ticaret entegrasyonunu güçlendirme ve bölgesel bir sanayi ve lojistik merkezi olarak kendini konumlandırma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti.