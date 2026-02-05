EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

İsteğe bağlı prim ödeyenlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Fazla prim her zaman yüksek maaş anlamına gelmiyor. Hatta düşük kazanç üzerinden uzun süre prim ödemek, emekli aylığını düşürebilir. Emeklilik artık çok kolay değil. EYT’li olup hâlâ emekli olamayan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. Yaş şartı yok ama prim tamamlamak yıllar alabiliyor. Toplu para verip emekli olma diye bir sistem yok; sadece askerlik ve doğum borçlanması gibi yasal haklar var" diyerek emekli olacaklar için kritik konuya değindi.