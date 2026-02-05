EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek
Sosyal güvenlik dünyasının nabzını tutan Özgür Erdursun, emeklilik hayali kuran milyonları sarsacak dev projeksiyonunu canlı yayında ilan etti. 2030 yılından itibaren Türkiye’de emeklilik başvuru sayısının bıçak gibi kesileceğini belirten Erdursun, sistemin tamamen kabuk değiştireceği kritik bir döneme girildiğini vurguladı. Özellikle "fazla prim yüksek maaş getirir" ezberini bozan uzman isim, yanlış planlama yapanların emekli aylığının düşebileceği konusunda sert bir ihtarda bulundu.