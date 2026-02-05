  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tamirci çatısına çıkanlar gözlerine inanamadı! Gizemli aracın 20 yıllık sırrını akan tavan ortaya çıkardı Çok önemli deprem uyarısı! 'İstanbul depreminde 10 şehir daha yıkılır' Hava savunmasında kritik adım! Türkiye’nin “Çelik Kubbe”sini gördüler, “İlla bizde de olacak” dediler Buldular yağlı kapıyı, söğüşlüyorlar! Türkiye'ye karşı savaş gemisi teklif ettiler Milyonlarca çalışan kadına müjde! Doğum izninde ezber bozan değişiklik: Hafta sayısı resmen uçuşa geçiyor Marketten alınan 7 farklı su markası tek tek incelendi! Bazıları tertemiz, bazıları bakteri yuvası ASELSAN Avrupa’nın göbeğine imzayı çaktı! Devlerin “KORKUT”u olduk: Artık İHA’lar için kaçış yok Sisi havalara uçacak! Türkiye'deki fabrikayı kapattılar Mısır'a açacaklar Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar... EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Sosyal güvenlik dünyasının nabzını tutan Özgür Erdursun, emeklilik hayali kuran milyonları sarsacak dev projeksiyonunu canlı yayında ilan etti. 2030 yılından itibaren Türkiye’de emeklilik başvuru sayısının bıçak gibi kesileceğini belirten Erdursun, sistemin tamamen kabuk değiştireceği kritik bir döneme girildiğini vurguladı. Özellikle "fazla prim yüksek maaş getirir" ezberini bozan uzman isim, yanlış planlama yapanların emekli aylığının düşebileceği konusunda sert bir ihtarda bulundu.

#1
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Bir Youtube programında konuşan ve "EYT’den geriye kalan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. Bu kişiler de emekli olduktan sonra Türkiye’de aylık bazda emeklilik için müracaat edenlerin sayısı ciddi biçimde azalacak" diyen Erdursun, birkaç yıl sonra neredeyse sadece vefat eden emeklilerin yerine yeni emekli gelmeyeceğini ifade etti.

#2
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Erdursun, "Daha çok kişi hayatını kaybedecek, daha az kişi emekli olacak. Bu durum yaklaşık 15 yıl boyunca devam edecek. 15 yıldan sonra yeni emekliler gelmeye başlayacak. Bu süreçte SGK’nın gelir-gider ve aktüeryal dengeleri de oturmuş olacak, hatta daha iyi bir duruma gelecek" dedi.

#3
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

"Türkiye’de emeklilik sistemi bitti" demenin yanlış olduğunu belirten Erdursun, "Şu anda dul ve yetimler hariç yaklaşık 12,5 milyon emekli var. Yeni emeklilik başvuruları, vefat eden emeklilerin sayısının altında kalacak. 2026 yılındayız; 2027, 2028, 2029’da EYT’lilerin kalan küçük grupları başvuru yapacak ama özellikle 2030’dan sonra emeklilik için başvuranların sayısı çok ciddi biçimde azalacak. Engelli emekliliği ve vergi indirimli emeklilik de kaldırıldığı için EYT dışındaki başvurular iyice düşecek" dedi.

#4
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

2030’dan sonra Türkiye genelinde aylık 35-40 bin emekli başvurusu yapılan dönemlerden, 500–1000 başvurunun bile altına inilen bir döneme girileceğini vurgulayan uzman isim, bu sırada mevcut emeklilerin bir kısmı doğal süreçle hayatını kaybedeceğini bu tablonun, emeklilik sisteminin sürdürülemez olduğunu değil, aksine uzun vadede daha sürdürülebilir hâle geleceğini gösterdiğini söyledi.

#5
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Kademeli emeklilik konusunun da bu nedenle ilerleyen yıllarda daha fazla konuşulacağını hatırlatan Erdursun, "Eğer kademeli emeklilik çıkarsa, EYT’de olduğu gibi yaş şartı olmadan bir emeklilik olmaz; süreç 10–15 yıla yayılır. Bu durumda emeklilik başvuruları yine zamana yayılmış şekilde devam eder. Ama kademeli emeklilik çıkmazsa, birkaç yıl sonra SGK’ya emeklilik için başvuran neredeyse kimse kalmayacak" dedi.

#6
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Erdursun "Şu yanlış algıdan da kurtulmak gerekiyor: “Bugün 17 milyon emekli var, böyle giderse 5 yıl sonra 25 milyon olur.” Hayır, olmayacak. Aksine, 5–8 yıl içinde emekli sayısı 15 milyonlara kadar düşebilir. Çünkü 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar yaş beklemek zorunda. 2008 sonrası sigortalılar ise 65 yaşa kadar prim ödeyecek" dedi.

#7
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

İsteğe bağlı prim ödeyenlerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Fazla prim her zaman yüksek maaş anlamına gelmiyor. Hatta düşük kazanç üzerinden uzun süre prim ödemek, emekli aylığını düşürebilir. Emeklilik artık çok kolay değil. EYT’li olup hâlâ emekli olamayan yaklaşık 1,5 milyon kişi var. Yaş şartı yok ama prim tamamlamak yıllar alabiliyor. Toplu para verip emekli olma diye bir sistem yok; sadece askerlik ve doğum borçlanması gibi yasal haklar var" diyerek emekli olacaklar için kritik konuya değindi.

#8
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Erdursun, "EYT’li olmayanların, emeklilik için ödeyecekleri fazla primleri başka finansal araçlara yönlendirmesi daha mantıklı olabilir. Emeklilik sistemi değişti ve bu gerçeğin farkında olmak gerekiyor" dedi.

#9
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

"2030’dan sonra Türkiye’nin emeklilik sistemi, çalışan–emekli dengesi açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi bir noktaya gelebilir. Endişe edilecek bir durum yok. Emekli maaşlarının ileride artırılabilmesi de bu sayede mümkün olabilir.

#10
Foto - EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Fazla prim ödeyenin maaşı kuşa dönecek

Emekli olmak istemeyen ya da “maaş düşük” diye emekliliği küçümseyenler için de şunu söylemek gerekir: Devlet kimsenin kapısını çalıp “gel seni emekli edelim” demiyor" diyen Erdursun, emekliliğin tamamen kişinin kendi başvurusuyla ve doğru planlamayla gerçekleştiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri
Dünya

Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanis..
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!
Dünya

Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı!

Tibet Budizminin en yüksek ruhani lideri ve başı olan Dalai Lama'nın ismi Epstein belgelerinde, 150'den fazla yerde geçiyor.
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak
Dünya

Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak

İran ile ABD arasında 6 Şubat Cuma günü yapılması öngörülen dolaylı müzakerelerin, Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmesi kesinlik k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23