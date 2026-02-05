Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...

Veri cephesinde, ADP raporu özel sektör istihdam büyümesinin beklentilerin çok altında kaldığını, hizmet sektörü faaliyetlerinin ise tahminlerin üzerinde olduğunu gösterdi. Dikkatler ayrıca, her ikisinin de faiz oranlarını sabit tutması beklenen yaklaşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika toplantılarına çevrildi. Bu arada, Japonya'da bu hafta sonu yapılacak alt meclis seçimleri, mali genişleme beklentileri arasında yen üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.