Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...
Giriş Tarihi:

Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...

ABD Merkez Bankası'nın faiz konusunda ihtiyatlı tutum sergileyeceği beklentisi dolara alım getirdi. Dolar endeksi 97,5'in üzerine çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, potansiyel Fed faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini fiyatladı. Fed yöneticisi Lisa Cook, işgücü piyasasının soğumasından ziyade enflasyon ilerlemesinin durmasıyla ilgili endişelerini vurgulayarak, fiyat baskıları hafifleyene kadar faiz indirimini desteklemeyeceğini belirtti.

Foto - Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...

Yatırımcılar ayrıca Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına atanmasının etkilerini de değerlendirdi. Warsh'ın daha küçük bir Fed bilançosunu tercih etmesi ve faiz indirimlerinde daha az agresif olacağı beklentisi dikkat çekti.

Foto - Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...

Veri cephesinde, ADP raporu özel sektör istihdam büyümesinin beklentilerin çok altında kaldığını, hizmet sektörü faaliyetlerinin ise tahminlerin üzerinde olduğunu gösterdi. Dikkatler ayrıca, her ikisinin de faiz oranlarını sabit tutması beklenen yaklaşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika toplantılarına çevrildi. Bu arada, Japonya'da bu hafta sonu yapılacak alt meclis seçimleri, mali genişleme beklentileri arasında yen üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Foto - Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...

DOLAR VE EURO NE KADAR? Dolar güne 43,5197 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,4315 lira, en yüksek de 43,5350 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,5341 liradan alıcı buluyor.

Foto - Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...

Euro güne 51,4052 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,3128 lira, en yüksek de 51,5601 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,4387 liradan işlem geçiyor.

