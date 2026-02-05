Fed kararı öncesi dolar güçlendi! İşte güncel fiyatlar...
ABD Merkez Bankası'nın faiz konusunda ihtiyatlı tutum sergileyeceği beklentisi dolara alım getirdi. Dolar endeksi 97,5'in üzerine çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, potansiyel Fed faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini fiyatladı. Fed yöneticisi Lisa Cook, işgücü piyasasının soğumasından ziyade enflasyon ilerlemesinin durmasıyla ilgili endişelerini vurgulayarak, fiyat baskıları hafifleyene kadar faiz indirimini desteklemeyeceğini belirtti.