Ekonomi
Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Haftalardır rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını sevince boğan değerli metaller, bugün gelen sert satış dalgasıyla sarsıldı.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Güvenli liman arayışıyla tarihin en yüksek seviyelerini test eden altın ve gümüş, kâr realizasyonlarının ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle hızla gerilemeye başladı.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Piyasalarda "balon" endişelerinin seslendirilmeye başlandığı bu süreçte, gümüşteki kayıpların altını ikiye katlaması dikkat çekti.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Uzmanlar, Fed’in faiz politikasına dair belirsizlikler ve Trump yönetiminin bazı jeopolitik gerilimleri düşürmeye yönelik adımlarının, metallerdeki "aşırı ısınmayı" soğuttuğunu belirtiyor.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Özellikle gümüşte yaşanan sert düşüş, endüstriyel talep beklentilerindeki ani değişimle birleşince yatırımcılar arasında panik satışlarını tetikledi.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Yatırımcısını şoke eden satış dalgasında gümüş yüzde 5,64 oranında değer kaybederken, altın yüzde 3,30'luk bir geri çekilme yaşadı.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Uzmanlar, Fed’in faiz politikasına dair belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin bir nebze yumuşamasının piyasadaki "aşırı ısınmayı" tersine çevirdiğini vurguluyor.

Foto - Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı

Özellikle gümüşte yaşanan bu keskin düşüş, spekülatif pozisyonların hızla tasfiye edildiğini gösterirken; emtia piyasalarında son ayların en büyük günlük kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

