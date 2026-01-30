Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı
Haftalardır rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını sevince boğan değerli metaller, bugün gelen sert satış dalgasıyla sarsıldı.
Haftalardır rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını sevince boğan değerli metaller, bugün gelen sert satış dalgasıyla sarsıldı.
Güvenli liman arayışıyla tarihin en yüksek seviyelerini test eden altın ve gümüş, kâr realizasyonlarının ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle hızla gerilemeye başladı.
Piyasalarda "balon" endişelerinin seslendirilmeye başlandığı bu süreçte, gümüşteki kayıpların altını ikiye katlaması dikkat çekti.
Uzmanlar, Fed’in faiz politikasına dair belirsizlikler ve Trump yönetiminin bazı jeopolitik gerilimleri düşürmeye yönelik adımlarının, metallerdeki "aşırı ısınmayı" soğuttuğunu belirtiyor.
Özellikle gümüşte yaşanan sert düşüş, endüstriyel talep beklentilerindeki ani değişimle birleşince yatırımcılar arasında panik satışlarını tetikledi.
Yatırımcısını şoke eden satış dalgasında gümüş yüzde 5,64 oranında değer kaybederken, altın yüzde 3,30'luk bir geri çekilme yaşadı.
Uzmanlar, Fed’in faiz politikasına dair belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin bir nebze yumuşamasının piyasadaki "aşırı ısınmayı" tersine çevirdiğini vurguluyor.
Özellikle gümüşte yaşanan bu keskin düşüş, spekülatif pozisyonların hızla tasfiye edildiğini gösterirken; emtia piyasalarında son ayların en büyük günlük kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23