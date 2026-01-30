“Asıl işim bu” dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı gençlik programında özel hayatına ve gelirine dair en çok merak edilen soruyu tüm samimiyetiyle cevapladı. Ticari hayatına 2007 yılında Amerika’da bir stantla başladığını açıklayan Erdoğan, şu an hangi sektörde devleştiğini ve yurt dışındaki yeni yatırımlarını tek tek sıraladı. İşte kozmetikten gıdaya, Dubai’den Bakü’ye uzanan o ticari yolculuğun bilinmeyenleri...