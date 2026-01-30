  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: “Türkiye’ye düşman değiliz” “Asıl işim bu” dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı Piyasalarda deprem! Altın ve gümüş çakıldı Ruslar, çakma Cybertruck yaptı Zamanda yolculuk hissi! Buhara ve Hive geçmişi bugüne taşıyor Bled Gölü’nde görsel şölen! Masalsı bir manzara Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor! Apple, İsrailli girişim Q.ai’yi sessiz sedasız satın aldı! iPhone'larda neler değişecek?
Gündem
6
Yeniakit Publisher
"Asıl işim bu" dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Asıl işim bu” dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı gençlik programında özel hayatına ve gelirine dair en çok merak edilen soruyu tüm samimiyetiyle cevapladı. Ticari hayatına 2007 yılında Amerika’da bir stantla başladığını açıklayan Erdoğan, şu an hangi sektörde devleştiğini ve yurt dışındaki yeni yatırımlarını tek tek sıraladı. İşte kozmetikten gıdaya, Dubai’den Bakü’ye uzanan o ticari yolculuğun bilinmeyenleri...

1
#1
Foto - "Asıl işim bu" dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Güngören'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in moderatörlüğünü üstlendiği Güngören Belediyesi'nin "Tek Soru, Tek Cevap" programında merak edilen soruları yanıtladı.

#2
Foto - "Asıl işim bu" dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı

Bir genç kız Bilal Erdoğan'a, "Ticarette uğraştığınızı biliyoruz. Ancak tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" diye soru sordu.

#3
Foto - "Asıl işim bu" dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı

Soruya cevap veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da, Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım stantlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara; 'Siz dönün, 'Ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim?' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi."

#4
Foto - "Asıl işim bu" dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı

Günümüzde hangi işle meşgul olduğunu da açıklayan Erdoğan, "Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızla. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar." diye konuştu.

#5
Foto - "Asıl işim bu" dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu
Gündem

Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İsmail Hünerlice hocanın Suriye’deki teröristler için yürüyenlere tepki göstermesi ve teröristl..
Camileri kapatan CHP'nin hazımsızlığı yine hortladı! Açık açık "camiyi istemiyoruz" dedi
Gündem

Camileri kapatan CHP'nin hazımsızlığı yine hortladı! Açık açık "camiyi istemiyoruz" dedi

Kadıköy Rıhtım'da 2015'te gündeme gelen cami projesinin daha önce verilen iptal kararı istinafta bozuldu ve yargı projeye onay verdi. Söz ko..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
Emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor
Ekonomi

Emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tutar, 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23