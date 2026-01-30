  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin dört bir yanında, bir anda aynı kuyruklar oluştu! Hepsinin tek sebebi var Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı! Trump üç ülkeyi “Hayatta kalamazsınız” diyerek açık açık tehdit etti! Biri herkesi ters köşe yaptı Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan’dan, beklenmedik karar Türk devletlerinin yalakalık yarışına girdiği İsrail’den flaş açıklama: Bu, önemli ve tarihi bir karar Yapay zeka tahmin etti! İşte Süper Lig’in şampiyonu ve küme düşecek takımlar Ülkenin en büyük bankasına şafak operasyonu! Polis, sivil kıyafetlerle genel merkeze daldı Altın Fiyatları Bir Gecede Resmen Çakıldı! Altında Sert Düşüş! Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: “Türkiye’ye düşman değiliz” “Asıl işim bu” dedi, Dubai ve Bakü detayını verdi: İşte Bilal Erdoğan’ın 2007’den beri süren ticari sırrı
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: "Türkiye’ye düşman değiliz"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: “Türkiye’ye düşman değiliz”

Suriye’nin kuzeyinde yerli ve milli SİHA’ların nefes aldırmadığı terör örgütü PKK/YPG’de panik zirve yaptı. Türk Akıncı TİHA’larının gölgesinde sığınacak delik arayan elebaşı Salih Müslim, köşeye sıkışınca barış dilenciliğine soyundu. Paris’teki kirli pazarlıkları ifşa eden Müslim, Türk SİHA’larının örgütün "aklını aldığını" itiraf ederken, "Türkiye’ye düşman değiliz" diyerek tam bir geri vites yaptı.

#1
Foto - Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: "Türkiye’ye düşman değiliz"

Mehmetçik’in sınır ötesindeki kararlı operasyonları ve gökyüzünde kuş uçurtmayan Akıncı TİHA’ların mutlak hakimiyeti, terör baronlarını dize getirdi. Geçtiğimiz günlerde Türk hava unsurlarının sahadaki gücü karşısında çaresiz kaldıklarını ve örgüt içinde büyük bir moral çöküntüsü yaşandığını kabul eden YPG/PYD elebaşı Salih Müslim, şimdi de "iyi komşu" edebiyatına başladı. Daha düne kadar Türkiye’yi tehdit etmeye kalkan terörist, "Biz Türkiye’ye hiç düşman olmadık, anlatamadık" sözleriyle adeta aman diledi.

#2
Foto - Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: "Türkiye’ye düşman değiliz"

BBC Türkçe’ye konuşan terör elebaşı, Paris’te ABD arabuluculuğunda yapılan karanlık toplantılara dikkat çekerek, uluslararası bir mutabakatın kendilerini tasfiye etmeye başladığını itiraf etti. Siyonist İsrail ile olan kirli bağları sorulduğunda ise köşeye sıkışan Müslim, "İşbirliğimiz yok" yalanına sarılarak Suriye’deki geçici yönetimi suçlamaya kalktı.

#3
Foto - Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: "Türkiye’ye düşman değiliz"

Şam yönetimiyle pazarlık masasına oturmak için can atan ancak örgütün "eş başkanlık" ve "kadın birlikleri" gibi sapkın yapılarını "kırmızı çizgi" ilan eden Müslim, içinde bulundukları bataklığı "Ateşkes olsun, konuşalım, barış istiyoruz" sözleriyle özetledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Yerel seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran ve hayal aleminde gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İstanbul seçimlerini yenileyelim" ç..
Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu
Yaşam

Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu

Aylarca beklenen torik balığı Çanakkale Boğazı’nda gecikmeli de olsa görüldü. Kilosu 700 liradan tezgahlara çıkan torik, balık piyasasında d..
Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"
Gündem

Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!"

İran’da fitne ateşinin camilere sıçraması üzerine Lahican Cuma İmamı Hüccet’ül-İslam Süleymani, eşine az rastlanır bir protestoya imza attı...
Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız
Gündem

Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız

Türkiye ile normalleşme kararı alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Rusya'ya gözdağı sayılabilecek bir açıklama geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23