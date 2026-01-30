Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: “Türkiye’ye düşman değiliz”
Suriye’nin kuzeyinde yerli ve milli SİHA’ların nefes aldırmadığı terör örgütü PKK/YPG’de panik zirve yaptı. Türk Akıncı TİHA’larının gölgesinde sığınacak delik arayan elebaşı Salih Müslim, köşeye sıkışınca barış dilenciliğine soyundu. Paris’teki kirli pazarlıkları ifşa eden Müslim, Türk SİHA’larının örgütün "aklını aldığını" itiraf ederken, "Türkiye’ye düşman değiliz" diyerek tam bir geri vites yaptı.