Türk SİHA’ları aklını aldı, terör elebaşı Salih Müslim’den tarihi geri vites geldi: “Türkiye’ye düşman değiliz”

Mehmetçik’in sınır ötesindeki kararlı operasyonları ve gökyüzünde kuş uçurtmayan Akıncı TİHA’ların mutlak hakimiyeti, terör baronlarını dize getirdi. Geçtiğimiz günlerde Türk hava unsurlarının sahadaki gücü karşısında çaresiz kaldıklarını ve örgüt içinde büyük bir moral çöküntüsü yaşandığını kabul eden YPG/PYD elebaşı Salih Müslim, şimdi de "iyi komşu" edebiyatına başladı. Daha düne kadar Türkiye’yi tehdit etmeye kalkan terörist, "Biz Türkiye’ye hiç düşman olmadık, anlatamadık" sözleriyle adeta aman diledi.