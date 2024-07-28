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Spor
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'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

2024-07-28 13:36:00
'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri’ndeki muhteşem törenle başladı ancak Milli sporcuların geçit töreninde giydiği kıyafetler Türkiye’yi tam anlamı ile ikiye böldü. Kimileri, şıklığı, konforu, kumaşın kalitesi ve markası Vakko’ya atıfla “Asil bir görünüş” yorumları yaparken kimileri de 3 farklı takımdan ikisinde, kırmızı-beyaz yerine, ağırlıklı mavi-beyaz renkler kullanılması ve dikine çizgili olmasından kaynaklı “pijama” benzetmesi yaptı. Konuyu Hürriyet yazarı Fulya Soybaş kaleme aldı...

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#1
Foto - 'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri’ndeki muhteşem törenle başladı ancak Milli sporcuların geçit töreninde giydiği kıyafetler Türkiye’yi tam anlamı ile ikiye böldü.

#2
Foto - 'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli’nin geçit töreninde giydiği kıyafetlere sosyal medyada “pijama” benzetmesi yapıldı.

#3
Foto - 'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Vakko’nun sporcularımız için tasarladığı kıyafetler yapılan özel çekim sonrası böyle tanıtılmıştı.

#4
Foto - 'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Modacı Neslişah Yılmaz, Milli Takımımızın, Paris Olimpiyatları açılış seromonisinde giydiği kıyafetler özelinde yapılan “pijama”, “basit” gibi yorumlara katılıyor ve diyor ki: “Yani Olimpiyat öncesinde yapılan moda çekimlerine bakınca kesinlikle ‘klas’ bir görüntü var. Elbette sporcularımızın tıpkı o moda çekimindeki mankenler gibi bu kıyafetleri taşımasını beklemiyoruz. Zaten beklemek hata olur. Ancak Moğolistan, Fransa gibi ülkelerin çok beğenilen kıyafetlerine bakınca... Kendi kültürlerinden parçalar görüyoruz. Bizde eksik olan bu. ‘Vay’ olmuyorsun. Eğer Vakko ekibi bunu yapmış olsaydı, Türk kültürüne ait bir motif; mesela, şu an ölmekte olan bir tel kırma ya da el işi bir kilim motifi olabilir, koysaydı, Türkiye bayrağını bile görmeden, ‘İşte bu Türkiye’ dedirtecek bir detay olsaydı, işte o zaman alkış alırdı kıyafetimiz. Oysa bizimkinin bir hikâyesi yok! Tasarım Vakko’ya ait olduğu için eminim kumaşı, kesimi, dikimi çok kalitelidir ancak günlük, hazır giyim diyebileceğimiz, herkesin dolabında olabilecek basitlikte bir iş olması hayal kırıklığı yarattı. Mavi renk denizi ve gökyüzünü temsil ediyor anlıyorum ama mavinin tonu da yanlış. Silik. Kırmızı daha yoğun kullanılsaydı görseli daha güçlü olabilirdi.”

#5
Foto - 'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?

Modacı Cihan Nacar da “Kimse kusura bakmasın ama millilerimizin seremoni kıyafetleri hakikatten pijamaya benziyor. Ki birkaç modacı arkadaşımla da konuştuk. Onlar da aynı fikirde” diyerek giriyor söze: “Bu, elbette bir kırmızı halı organizasyonu değil ama yapılan yer Paris.

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