2024-07-28 13:36:00 'Pijama' tartışması! Milli sporcuların kıyafetleri polemiğe neden oldu! Biriniz bunların provasını almadı mı?
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri’ndeki muhteşem törenle başladı ancak Milli sporcuların geçit töreninde giydiği kıyafetler Türkiye’yi tam anlamı ile ikiye böldü. Kimileri, şıklığı, konforu, kumaşın kalitesi ve markası Vakko’ya atıfla “Asil bir görünüş” yorumları yaparken kimileri de 3 farklı takımdan ikisinde, kırmızı-beyaz yerine, ağırlıklı mavi-beyaz renkler kullanılması ve dikine çizgili olmasından kaynaklı “pijama” benzetmesi yaptı. Konuyu Hürriyet yazarı Fulya Soybaş kaleme aldı...