İslam
22
Yeniakit Publisher
Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

Ramazan-ı Şefir'in gelmesiyle beraber herkes herkes orucunu tutmaya başlarken, bir yandan da peygamberlerin mezarlarının nerede olduğu konusunu merak etmeye başladı...

#1
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

İşte Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bazı peygamberlerin mezarları ve türbeleri...

#2
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. ADEM A.S İslâmî kaynaklarda İbn İshak’a göre Hz. Adem’in (as.) kabri Mekke’de Mina veya Arafat’tadır, diğer rivayetlere göre ise Mekke’de Ebûkubeys dağında veya Hindistan’daki Nevz dağındadır. Başka bir rivayete göre de tûfanda Hz. Nuh (as.), Ebûkubeys dağında bulunan Hz. Adem’in (as.) naaşını alarak bir tabut içine koymuş, tûfandan sonra tekrar yerine veya Beytülmakdis’e defnetmiştir.

#3
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. İDRİS (A.S) Hz. İdris’in (as.) kabri yoktur, zira o bedeni ile cennette olduğu rivayet edilir. Peygamberimiz (sav.) Miraç’a çıkarken onu dördüncü kat semada görmüş ve kendisi ile konuşmuştur.

#4
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. NUH (A.S) Hz. Nuh’un (as.) kabri Mekke’de Mescid-i Harâm’da, Mültezem ile Makām-ı İbrâhim arasında, diğer rivayetlere göre ise Kerek, Cizre veya Necef’tedir.

#5
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. HUD (A.S) 150 sene yaşayan Hûd (Sa‘lebî, s. 50), kavmi helâk olduktan sonra bir rivayete göre kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye gidip yerleşmiş ve orada vefat etmiş, Kâbe ile zemzem arasında Hicr’e defnedilmiştir. (Ezrakī, II, 134; İbn Kuteybe, s. 28) Diğer bir rivayete göre ise kabri Şam’da Emeviyye Camii’ndedir.

#6
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. SALİH (A.S) Semûd kavminin helak edilmesinden sonra Salih Peygamberin kendisine inanan toplulukla birlikte Mekke’ye göç ettiği nakledilir. Bir diğer rivayete göre ise Hz. Salih (as.) vefat edinceye kadar Filistin’de Remle yakınlarında yaşamıştır.

#7
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. İBRAHİM (A.S) Vefat ettiğinde 200 veya 175 yaşında olan Hz. İbrâhim’in (as.) naaşı Hebron’da Sâre’nin yanına defnedilir. (Sa‘lebî, s. 98-99; Taberî, I, 312) Hz. İbrâhim’in (as.) kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir

#8
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. LUT (A.S) Hz. Lut’un (a.s.) Kabri Nerede? | Lut Peygamberin Kabri Nerede? Bir rivayete göre Lût Peygamber’in 142 yaşında vefat ettiği kaydedilmektedir. (Ginzberg, I, 291) Hz. Lut’un (as.) kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir

#9
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. İSMAİL (A.S) Hz. İsmail’in (a.s.) Kabri Nerede? | İsmail Peygamberin Kabri Nerede? Allah ona peygamberlik verdi ve elli yıl peygamberlik etti. Cebrâil’in (as.) hac menâsikini öğretmesinden sonra Hz. İsmail (as.) bunu Hicaz halkına duyurmuş, Kâbe’nin hizmet ve nezâreti ömrünün sonuna kadar kendi uhdesinde kalmıştır. (Tecrîd Tercemesi, VI, 22) 137 yaşında vefat etmiş ve Hicr’e annesi Hâcer’in yanına defnedilmiştir.

#10
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. İSHAK (A.S) İshak Peygamber, Esav ve Yakup’un (as.) doğumlarından sonra 100 yıl daha yaşamış, 170 yaşında vefat etmiştir. Çocukları onu babası Hz. İbrâhim’in (as.) yanına defnetmişlerdir.

#11
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. YAKUP (A.S) 147 yaşında vefat eden Yakup Peygamber vasiyeti gereği el-Halil’de Makpela, İbrâhim (a.s.) ve karısı Sâre, İshak (as.) ve karısı Rebeka ile kendi karısı Lea’nın defnedildiği yere defnedildi.

#12
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. YUSUF (A.S) Hz. Yusuf’un (as.) naaşı mermer bir sandukaya yerleştirilip Nil kıyısına defnedilmiştir. (Taberî, Târîħ, I, 364, 386) Hz. Musa (as.), İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkarınca Hz. Yusuf’un (as.) nâaşını da beraberinde götürdüğü, Yusuf, Yeşû’nun ölümünden sonra Şekem yakınlarında Yakup’un kuyusu civarına defnedildiği rivayet edilir. Yûsuf aleyhisselam’ın kabri Filistin’in el-Halîl şehrindedir.

#13
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. EYÜP (A.S) Hz. Eyüp’e (as.) kavminden 7 kişinin iman ettiği, 140 veya 93 yaşında vefat ettiği rivayet edilmektedir. (bk. Ö. N. Bilmen, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, IV, 2174.) Buhari Şarihi Aynî’ye göre, Hz. Eyüp’ün (as.) kabri Şam’da Besne’dedir. (Tecrid, IX, 143.)

#14
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. ŞUAYP (A.S) Hz. Şuayp’ın (a.s.) Kabri Nerede? | Şuayp Peygamberin Kabri Nerede? Bir rivayete göre Hz. Şuayp (a.s.) Medyen kavminin helak edilmesinden sonra kendisine inananlarla birlikte Mekke’ye göç etmiş, vefat ettikten sonra Kâbe yakınlarında defnedilmiştir.

#15
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. MUSA (A.S) Hz. Musa'nın (as.) kabri Kudüs'te Mescid-i Aksa ile Eriha arasındaki kızıl kum tepelerinde bulunmaktadır. Peygamber (sav.) Efendimiz buyuruyor: “Vallahi ben orada olsam onun yol kenarındaki kırmızı kum tepesinin yanında bulunan kabrini size gösterirdim.” (Sa‘lebî, s. 188-190)

#16
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. HARUN (A.S) Hz. Harun’un (a.s.) Kabri Nerede? | Harun Peygamberin Kabri Nerede? Hz. Harun (as.) 117 yaşında Tih çölünde bir dağda vefat etmiştir ve kabri oradadır

#17
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. SÜLEYMAN (A.S) Hz. Süleyman’ın (as.) kırk yıl saltanat sürdüğü ve elli üç yaşında (bazı kaynaklarda elli iki yaşında) vefat ettiği nakledilmektedir. (Mes‘ûdî, I, 58; Sa‘lebî, s. 328) Hz. Süleyman’ın (as.) kabri, Kudüs’te Kubbet'üs-Sahra ve Mescid-i Aksa Kıble Camiî’nin de bulunduğu Beytül Makdis denilen mukaddes alanın içerisinde bir binanın içindedir.

#18
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. YUŞA (A.S) Hz. Yuşa’nın (as.) kabri Beykoz’daki Yuşa tepesindedir. Bu inanç, Yahya Efendi Hazretlerinin bir kerametine dayanmaktadır. Gerçekte ise kabrin, Hz. Yûşâ’ya (as.) ait olduğunu söylemek kesin olarak mümkün değildir. Çünkü Hz. Yûşâ’nın (as.) kabrinin Nablûs veya Halep yakınındaki Maarra şehrinde olduğu da söylenmektedir

#19
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. YAHYA (A.S) Galile ve Perea bölgesinin yöneticisi Herod Antipas’ın, Hz. Yahyâ’nın (a.s.) bu tebliğinden rahatsızlık duyması yanında Nabat Kralı IV. Aretas’ın kızı olan hanımını boşayarak Yahudi hukukuna göre meşrû sayılmayan, kardeşinin hanımı Herodias ile evlenmesinin Hz. Yahyâ (as.) tarafından eleştirilmesi onun öfkesini iyice arttırmış, Hz. Yahyâ’yı (as.) tutuklatıp hapse attırmış, daha sonra da başını kestirmek suretiyle idam ettirmiştir.

#20
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

HZ. İSA (A.S) Ayet-i kerimede buyrulur: “Bilâkis Allâh, O’nu (Îsâ’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allâh izzet ve hikmet sâhibidir.” (en-Nisâ, 158) Allâh, Hz. Îsâ’yı (as.) Yahûdîlerden muhâfaza etmiş O’­nu öldürmelerine mânî olmuştur. Bu kesindir. O’nu kendi katına kaldırmış bulunduğu da şüphesizdir. Ancak bunun şekli ve za­manı husûsunda değişik rivâyetler vardır. Ekseriyete göre Allâh, Îsâ aleyhisselâm’ı, kudretiyle mânevî semâlardaki husûsî mevkiine kaldırmıştır. Kıyâmetten önce tekrar dün­yâya gönderecektir. O zaman bütün hristiyanlar, müslüman ola­cak ve dünyâda tek din olarak İslâm kalacaktır.

#21
Foto - Peygamberlerin kabirleri nerede? İşte Mekke'den Kudüs'e uzanan peygamber kabirleri!

İKİ CİHAN SERVERİ PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED (S.A.V) Peygamber (sav.) Efendimiz; 8 Haziran 632 yılında (Hicri 11, Rebiülevvel 12) Pazartesi günü, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti. Hz. Aişe’nin (r.anha) kolları arasında “maa’r-refîkı’l-a‘lâ” (en yüce dosta) sözüyle ruhunu teslim etti. Peygamber (sav.) Efendimiz’in cenazesi Abbas’ın oğulları Fazl ile Kusem ve Üsâme b. Zeyd’in (r.a.) yardımıyla Hz. Ali (ra.) tarafından salı günü yıkandı ve bulunduğu odada muhafaza edildi. Önce erkekler, ardından kadınlar, daha sonra çocuklar gruplar halinde içeri girip münferiden cenaze namazını kıldılar. Naaşı, vefat ettiği yerde kazılan mezara Hz. Ali, Fazl, Kusem ve Üsâme (r.a.) tarafından indirildi. Peygamberimizin (sav.) kabri, Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin içinde Ravza-i Mutahhara’da yer almaktadır. Riyazul Cenne yani Cennet Bahçeleri olarak da bilinir. Ravza bahçe anlamındadır./ kaynak: haber7

