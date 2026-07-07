Benzine zam geldi!
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışlarının etkisiyle motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yapıldı. İşte 7 Temmuz salı güncel akaryakıt fiyatları...
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Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışlarının etkisiyle motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yapıldı. İşte 7 Temmuz salı güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle motorinin litre fiyatına zam geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yansıtıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL Motorin litre fiyatı: 66.02 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL
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