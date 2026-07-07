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Yunanistan’da şaşırtan "Türkiye" itirafı: "Terazinin kefesi hep onlardan yana"

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Yunanistan’da şaşırtan “Türkiye” itirafı: “Terazinin kefesi hep onlardan yana”

Demokrasi İçin Umut Partisi lideri Maria Karystianou, Yunan hükümetinin başarısız dış politikasını sert bir dille eleştirerek NATO'nun tarafsızlık iddiasını yerden yere vurdu. Türkiye’nin jeopolitik zekasını ve müttefik ilişkilerini ustalıkla yönettiğini belirten Karystianou, diplomatik terazinin daima Ankara’nın lehine ağır bastığını iddia etti. Bu açıklamalar, Atina’daki siyasi çevrelerde "Türkiye varoluşsal tehdit mi?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

#1
Foto - Yunanistan’da şaşırtan "Türkiye" itirafı: "Terazinin kefesi hep onlardan yana"

Demokrasi İçin Umut Partisi Genel Başkanı Maria Karystianou, NATO'nun Yunanistan ulusal meseleleriyle ilgili rolüne ilişkin endişelerini dile getirdi.

#2
Foto - Yunanistan’da şaşırtan "Türkiye" itirafı: "Terazinin kefesi hep onlardan yana"

Yunan hükümetlerinin Yunanistan'ın NATO içindeki konumunu istismar ettiğini belirten Karystianou, NATO'ya katılımın zaman içinde pasiflik politikasına döndüğünü söyledi. Karystianou, NATO'nun Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara karşı tarafsız bir duruş sergilemeye çalışırken, sorunları genellikle ikili anlaşmazlıklar olarak ele aldığını ve bu uygulamanın Türkiye'nin lehine olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Yunanistan’da şaşırtan "Türkiye" itirafı: "Terazinin kefesi hep onlardan yana"

Yunan hükümetlerinin Atina'nın ulusal pozisyonlarını desteklemek için mevcut diplomatik araçları etkili bir şekilde kullanmadığını vurguladı.

#4
Foto - Yunanistan’da şaşırtan "Türkiye" itirafı: "Terazinin kefesi hep onlardan yana"

Karystianou, Türkiye'nin jeopolitik konumunu kullanarak ve müttefik ilişkileri çerçevesinde stratejik emellerini sürekli olarak ilerletmeye çalıştığını belirtti.

#5
Foto - Yunanistan’da şaşırtan "Türkiye" itirafı: "Terazinin kefesi hep onlardan yana"

Yunan askeri uzman Prof. Konstantinos Grivas ise Türkiye'yi ülke için varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirdi.

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