Yunanistan’da şaşırtan “Türkiye” itirafı: “Terazinin kefesi hep onlardan yana”
Demokrasi İçin Umut Partisi lideri Maria Karystianou, Yunan hükümetinin başarısız dış politikasını sert bir dille eleştirerek NATO'nun tarafsızlık iddiasını yerden yere vurdu. Türkiye’nin jeopolitik zekasını ve müttefik ilişkilerini ustalıkla yönettiğini belirten Karystianou, diplomatik terazinin daima Ankara’nın lehine ağır bastığını iddia etti. Bu açıklamalar, Atina’daki siyasi çevrelerde "Türkiye varoluşsal tehdit mi?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.